Nuoto | Mondiali 2019 oggi | orari e programma delle finali Come vederle in tv e streaming

Tragedia ai Mondiali di Nuoto - crollo nella discoteca durante la festa della pallaNuoto : Due morti sudcoreani e nove atleti feriti, nessuno grave: "Ballavamo ed è crollato il pavimento". Soppalco abusivo

Italia-Spagna - Finale Mondiali pallaNuoto 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Il titolo di campioni del mondo, oppure un amarissimo argento: tertium non datur. Oggi, sabato 27 luglio, è il momento della finalissima dei Mondiali di pallanuoto che si stanno disputando a Gwangju, in Corea del Sud: alle ore 11.30 italiane si disputa Italia-Spagna. Centrata con il successo in semiFinale la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, oggi bisogna dar fondo a tutte le energie per giungere al titolo iridato. La finalissima sarà ...

Nuoto - Mondiali 2019 : risultati batterie 27 luglio. Paltrinieri - Acerenza e 4×100 sl mista in finale - Pilato da urlo nei 50 rana : Mattinata con sussulti quella che è andata in archivio nei Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). Nella piscina asiatica si sono tenute le batterie della penultima giornata e i riscontri sono stati decisamente interessanti. Si parte dai 50 stile libero donne dove la campionessa del mondo a Budapest Sarah Sjoestroem vuol far valere il proprio peso, ottenendo il miglior crono di 24″26 a precedere l’australiana Cate Campbell ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Paltrinieri in finale nei 1500 sl con il miglior tempo. Romanchuk e Wellbrock i rivali - bene Acerenza : Vincente e convincente. Gregorio Paltrinieri esce dalla piscina di Gwangju, al termine delle batterie dei 1500 stile libero maschili dei Mondiali 2019 di Nuoto, con ottime indicazioni. Il crono di 14’45″80 è pregevole, visto l’obiettivo del carpigiano di non sprecare troppe energie e di proiettarsi alla finale di domani (ore 13.17 italiane) nel migliore dei modi. Lo ha fatto Greg, dopo i primi 400 metri di grande tranquillità ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 27 luglio. Immensa Pilato : record italiano nei 50 rana!!! Paltrinieri - Acerenza e 4×100 mista stile in finale. Sabbioni e Carraro in semifinale. Quadarella e Panziera per la medaglia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.36: Appuntamento alle 13 per un’altra sessione di finali e semifinali molto interessante per l’Italia che giocherà le carte Panziera e Quadarella per provare a tornare sul podio dopo la scorpacciata di medaglie di metà settimana. Buona giornata 5.32: Mattinata positiva per l’Italia che raggiunge quota 20 posti in finale a Gwangju: risultato straordinario! Paltrinieri e ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Italia in finale nella 4×100 sl mista! Azzurri quinti nel computo complessivo : Manuel Frigo (48″75), Alessandro Miressi (48″39), Ilaria Bianchi (54″80) e Federica Pellegrini (53″12) centrano l’obiettivo della finale nella staffetta 4×100 stile libero mista dei Mondiali 2019 di Nuoto. nella piscina di Gwangju (Corea del Sud), gli Azzurri hanno ottenuto il quinto crono complessivo di 3’25″06 nonostante il “buco” della Bianchi che stileliberista non è. Tuttavia ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Benedetta Pilato show! Record italiano nei 50 rana e miglior crono delle batterie. Carraro in grande spolvero : Signore e signori, benvenuti al Benedetta Pilato show! Classe 2005, esordiente assoluta ai Mondiali 2019 di Nuoto e nei 50 rana, la giovanissima atleta italiana sciorina un tempo pazzesco di 29″98, firmando il nuovo primato italiano della distanza (il Record precedente era sempre il suo di 30″13) ed essendo la prima azzurra ad abbattere la barriera dei 30″. Un avvio aggressivo, in grande spinta e con tanta voglia di nuotare. Un ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Sarah Sjoestroem la migliore dei 50 sl delle batterie - Federica Pellegrini out dalle semifinali per un soffio : E’ una Federica Pellegrini che non ti aspetti ad aprire il programma di gare della penultima giornata delle batterie dei Mondiali 2019 di Gwangju (Corea del Sud). L’azzurra, campionessa del mondo dei 200 sl, si è esibita più per gioco nei 50 stile libero odierni, sfiorando la qualificazione alle semifinali con il crono di 25″08. Un solo centesimo non ha sorriso all’azzurra che, comunque, non si è disperata di certo di ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 27 luglio. Quadarella e Panziera per la medaglia! Paltrinieri nei 1500 sl - c’è la baby Pilato nei 50 rana e Pellegrini nei 50! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.11: Passon delle Seychelles si impone nella sesta batteria in 26″35 e si inserisce al secondo posto della graduatoria 3.09: La mongola Batbayar vince in 26″66 la quinta batteria. Baqlah resta a comando della classifica 3.08: Winter degli Stati Federali di Micronesia vince in 29″80 la quarta batteria 3.06: Cooper Gomez di Panama si aggiudica la terza batteria in ...

Nuoto - Mondiali 2019 : presentazione batterie e finali sabato 27 luglio. L’esordio di Pilato - Quadarella cerca uno storico bis e Panziera va all’attacco dei 200 dorso : I Mondiali di Nuoto 2019 stanno per volgere al termine e domani andranno ad affrontare la penultima giornata di competizioni per quella che è stata a tutti gli effetti una rassegna trionfale per i colori italiani e che potrebbe riservare ancora parecchie soddisfazioni nelle ultime finali in programma. Al Nambu Acquatic Center di Gwangju (Corea del Sud) si comincerà come di consueto alle 3:00 della mattina quando Federica Pellegrini continuerà il ...