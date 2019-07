Mondiali nuoto,Quadarella argento 800sl

Simonaè medaglia d'negli. La romana si arrende solo a Katie Ledecky (8'13"58) che si impone con un'ultima vasca stratosferica e manca quindi il prestigioso bis con i 1500 sl. Gara in progressione per lache recupera lo scatto iniziale della statunitense e si porta avanti dopo i 300 metri. La Ledecky resta alle spalle e soffre fino all'ultima virata, quando va via in progressione. 8'14"99 il tempo dell'azzurra, bronzo ad Ariarne Titmus (Australia) in 8'15"70.(Di sabato 27 luglio 2019)