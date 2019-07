La prima stagione di The Witcher sarà ambientata prima dell' incontro tra Yennefer | Ciri e

The Handmaid’s Tale 4 ci sarà - Hulu annuncia il rinnovo prima ancora del finale di stagione : Sia benedetto il frutto: The Handmaid's Tale 4 si farà. Il rinnovo della serie distopica, ispirata nella sua prima stagione all'omonimo romanzo di Margaret Atwood, è arrivato con più di tre settimane d'anticipo rispetto alla conclusione della terza stagione. Proprio l'andamento alTalenante di quest'ultima stagione – giunta al decimo episodio – e le reazioni difformi da parte di critica e pubblico avevano lasciato qualche dubbio sulla ...

The Resident 2 ci sarà? Tutto si capovolge nel finale della prima stagione in onda su Rai1 (video) : The Resident 2 ci sarà o meno? Questa è la domanda che tutti si stanno facendo in queste ore in vista della messa in onda del finale della prima stagione oggi, 23 luglio, su Rai1. Il momento della resa dei conti è vicino ma il pubblico può tirare un sospiro di sollievo perché la seconda stagione ci sarà e negli Usa è andata già in onda nella stagione 2018/2019 ed è già al suo prossimo passaggio su Sky. Quando la vedremo su Rai1? Questo è un ...

Riverdale 4 - tributo a Luke Perry con Shannen Doherty nella prima puntata della stagione : Ora è ufficiale: la nuova stagione della serie Riverdale, la numero quattro, comincerà con un episodio tributo dedicato alla memoria di Luke Perry, tragicamente scomparso qualche mese fa. La première della nuova stagione andrà in onda mercoledì 9 ottobre sulla CW, la rete che produce lo show ormai da quattro anni, e si intitolerà In Memoriam, esplicitando così il suo essere un ricordo affettuoso dell’ex Dylan di Beverly Hills, e vedrà la ...

Fear The Walking Dead 5 chiude la prima parte di stagione all’insegna di Logan : tutto pronto per il debutto italiano? : Fear The Walking Dead 5 ha concluso il suo primo ciclo con l'episodio in onda ieri sera negli Usa. La prima parte di stagione che ha segnato la consacrazione di Morgan a leader e che ha visto l'esordio di Dwight, si è conclusa rivelando ai fan che i loro timori di settimana scorsa erano infondati, almeno in parte. La minaccia rimane così come l'aereo da sistemare per decollare e questo finale di prima parte di stagione mette insieme tutto, ...

Tredici - Netflix cancella la scena del suicidio dal finale della prima stagione : Tredici, Netflix cancella la scena del suicidio di Hannah dal finale della prima stagione.Dopo poco più di tre anni dal lancio, Netflix ha deciso di rimuovere la scena del suicidio nell’ultimo episodio della prima stagione di 13 Reason Why (Tredici). La scena, della durata di quasi tre minuti, mostrava il personaggio di Hannah (Katherine Langford) prendere una lametta e togliersi la vita nella vasca da bagno.Sua madre, che ha notato ...

prima mondiale della terza stagione della Casa de Papel : Premiere mondiale, a Madrid, della terza stagione della "Casa de Papel", la serie in lingua non inglese più vista su Netflix, otto giorni Prima di sbarcare sulla piattaforma americana, il 19 luglio. Fan in delirio per l'arrivo dei loro beniamini. Red carpet per il cast (composto da 23 attori) della fortunata serie, accompagnati dal creatore Alex Pina, e guidati da Alvaro Morte e Ursula Corbero. Presente anche Ted Sarandos, chief content officer ...

Euphoria 2 ci sarà - la serie scandalo con Zendaya rinnovata da HBO ancor prima del finale di stagione : È ufficiale, Euphoria 2 si farà. La HBO deve credere molto nel prodotto teen per ordinare una seconda stagione ancor prima del finale del primo capitolo. La serie ha creato molto scalpore negli Stati Uniti per via del suo sguardo, molto crudo e realistico, sugli adolescenti di oggi. Senza pudore, il drama mette a nudo sesso, droga e violenza, in tutte le loro sfaccettature. La HBO ha commentato l'ufficialità di Euphoria 2 con una nota in cui ...

Chicago Fire - si riparte : prima puntata della sesta stagione martedì 9 luglio - anticipazioni trama : La settimana precedente sono partite le nuove stagioni dei suoi spinoff ufficiali, ora tocca alla ‘serie madre’ debuttare in chiaro con la sesta stagione: Chicago Fire ricomincia martedì 9 luglio su Italia Uno dalle 21.25 in poi con un triplo appuntamento che va a comporre la prima puntata di questo nuovo corso. La serie, di cui è stata fatta anche una settima stagione già andata in onda negli USA e già vista anche da noi per chi ha ...

Riviera 2 ci sarà? Una mini maratona chiuderà la prima stagione su Canale 5 : anticipazioni 11 luglio : Riviera 2 ci sarà oppure no? La risposta è affermativa e gli abbonati Sky lo sanno bene visto che al mercoledì sera stanno seguendo, un episodio a settimana, la nuova stagione proprio in questi giorni. Mediaset si è mossa un po' tardi sulla messa in onda della prima stagione e, molto probabilmente, lo farà anche con la seconda e questo ha messo in crisi gli ascolti che non sono stati buoni. Proprio per questo la rete ha deciso di chiudere subito ...

‘L’amica geniale’ torna con la seconda stagione : la prima foto ufficiale dal set : In arrivo su Rai Uno 'Storia del nuovo cognome’, prosieguo della serie tv tratta dalla saga di Elena Ferrante

Le Regole del Delitto Perfetto in onda su Rai4 ogni giorno - dalla prima stagione : Nel palinsesto estivo solitamente avaro di novità e ricco di repliche, ricomincia la saga di Annalise Keating e dei suoi studenti con la programmazione de Le Regole del Delitto Perfetto in onda su Rai4 ogni giorno, dalla prima stagione. La serie ideata da Peter Nowalk e prodotta da Shonda Rhimes, giunta alla sesta stagione che debutterà a settembre negli Stati Uniti e nel 2020 in Italia, è ripartita sul canale 21 del digitale terrestre da ...

In attesa di Velvet Collection 2 su Rai1 dal 30 luglio - torna la prima stagione su Rai Premium : A poco meno di un mese dal debutto di Velvet Collection 2 su Rai1, previsto per il prossimo 30 luglio, la prima stagione della serie spagnola verrà proposta da Rai Premium in replica ogni sabato sera, a partire dal 6 luglio. Velvet Collection (titolo originale Velvet Colleccion) è lo spin-off e sequel della serie spagnola da cui trae il nome, il successo di Antena3 Velvet creato da Ramón Campos (che è anche ideatore de Le Ragazze del ...

Chicago Med - ecco la terza stagione : la prima puntata in onda il 5 luglio - anticipazioni trama : Torna in tv la serie medical, notoriamente spinoff di Chicago Fire, Chicago Med, giunto alla terza stagione. Venerdì 5 luglio, dalle 21.25 su Italia Uno, va dunque in onda la prima puntata – formata da ben tre episodi uno dietro l’altro – della nuova stagione del serial ambientato nel Chicago Medical Center. Chicago Med 3, prima puntata 5 luglio: anticipazioni trame Sii sincero Mentre il dottor Charles si prepara a ...