Incidente a Torino | terribile schianto nella notte | un morto e due feriti

Incidente fatale : 23enne sbanda con motorino e perde vita in Tangenziale : Roma – Un ragazzo italiano di 23 anni e’ morto questa mattina alle 5.30 in un Incidente stradale avvenuto lungo la Tangenziale est, in direzione Stadio Olimpico, all’altezza dell’uscita di via Libia. Il giovane, per cause da accertare, avrebbe perso improvvisamente il controllo del suo scooter. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti anche se il Gruppo Nomentano della Polizia Locale intervenuto sul posto, ...

Torino - Incidente mortale : fa manovra nel parcheggio del supermarket e investe anziana : Tragedia nella periferia di Torino: una donna italiana alla guida di una Fiat Panda, nell’effettuare manovre, ha investito una donna di 82 anni. L’anziana, nonostante gli immediati soccorsi del 118, è deceduta sul posto. L'incidente è avvenuto nel posteggio del Penny Market di via Pianezza 16.

Torino - Incidente in cortile : mamma investe la figlia con l'auto e la uccide : Una terribile tragedia familiare si è verificata questa mattina a Villarbasse, in provincia di Torino, dove una donna di nazionalità rumena ha accidentalmente investito sua figlia, che non aveva nemmeno 2 anni, Emilia Pavel, nel cortile di casa mentre faceva retromarcia con la sua automobile, una Dacia Logan station wagon. Secondo quanto riporta la stampa locale, la bambina era tenuta dalla nonna, ed entrambe erano probabilmente in attesa di ...

Rider - a Bologna l’Incidente che costa la vita al 51enne Mario : postino di giorno e fattorino nel weekend : Era costretto a fare un secondo lavoro, come lo sono in molti nell’era del precariato e degli stipendi troppo bassi rispetto al costo della vita. postino durante la settimana, fattorino nei weekend. Alla fine, per riuscire a mettere insieme uno stipendio adeguato, tante ore passate su uno scooter, per portare a domicilio una raccomandata o una pizza, ma sempre in pericolo nel traffico di Bologna. Ed è sulla strada, mentre tornava alla base dopo ...