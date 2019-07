Gossip Girl | il sequel sovvertirà il paradigma originale ed il cast

Fonte : blogo

(Di sabato 27 luglio 2019) Se dietro il progetto del "nuovo", ordinato qualche giorno fa e destinato ad Hbo Max, la nuova piattaforma di streaming di WarnerMedia, ci saranno coloro che hanno già lavorato alla versione, ovvero Josh Schwartz e Stephanie Savage (in qualità di produttori) e Joshua Safran (come creatore del reboot), davanti alle telecamere ci sarà uninteramente nuovo.Difficile, quindi, rivedere i protagonisti delle sei stagioni andate in onda su The Cw fino al 2012, i cui interpreti, chi più chi meno, hanno una carriera ben avviata. Television Critics Association press tour Schwartz ha ammesso di non aver mai avuto interesse nel riportare in scena Serena (Blake Lively), Blair (Leighton Meester) e tutti gli altri, sebbene questa potesse sembrare la strada più facile per far parlare del reboot., ilordinato ...

