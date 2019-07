Gli eroi del bus dirottato Adam e Ramy diventano cittadini italiani

Gabriella Pession al Giffoni 2019 per presentare Oltre la soGlia : “La dottoressa Tosca sarà un’eroina imperfetta” : Continua la sfilata di star nostrane al Giffoni 2019 e ieri è stato il turno di Gabriella Pession. L'attrice che negli ultimi anni è tornata sulla cresta dell'onda per il suo ruolo ne La Porta Rossa al fianco di Lino Guanciale, ha incontrato i giovani durante l'evento per presentare quella che sarà la sua nuova sfida ovvero il medical drama di Canale 5 Oltre la soglia. Questo è il titolo della serie che sta prendendo forma in questi giorni e ...

Ramy e Adam : Gli eroi del bus dirottato sono cittadini italiani Le foto : Il sindaco di Crema Stefania Bonaldi ha ufficializzato il conferimento della cittadinanza italiana ai due studenti delle scuole medie Vailati.

Avengers : Endgame - Gli eroi rendono omaggio a Iron Man in una scena tagliata : Avengers: Endgame – Una scena tagliata mostra cosa è successo nel film qualche attimo dopo la morte di Iron Man… Avengers: Endgame – Qual è stata la reazione dei Vendicatori al sacrificio di Tony Stark nel momento della sua scomparsa? I registi del MCU, Joe e Anthony Russo spiegano perché hanno preferito eliminare la sequenza in cui i supereroi dell’UCM rendono ... Leggi tuttoAvengers: Endgame, gli eroi rendono omaggio ...

Oltre la soGlia - Gabriella Pession : "Tosca è un'eroina con un superpotere" : "Sono follemente innamorata di Tosca: è una figura controversa, spigolosa, anche politicamente scorretta e soprattutto imperfetta. Un personaggio moderno. E non è vero che la tv generalista non offra belle storie: ormai sia Mediaset che Rai offrono storie con un'ottima scrittura". Gabriella Pession appare coinvolta dal progetto di Oltre la soglia, nuovo medical Mediaset in 12 puntate prodotta da Paypermoon Italia e presentata in anteprima ...

I luoghi deGli scrittori : la Forte dei Marmi di Fabio Genovesi tra santi - eroi e strani maestri : L'autore ha costruito la sua identità letteraria sul mito della provincia: creativa, eccentrica, fiera. Siamo andati con lui in Versilia per scoprire come è cambiata

Non uno - ma ben 3 asteroidi hanno sfiorato la Terra nelle scorse ore : 2019 OD si è avvicinato più della luna [DETTAGli] : La NASA ha confermato di aver individuato 3 asteroidi che sfrecciavano vicino alla Terra ieri, mercoledì 24 luglio. 2019 OD era tra di loro e ha viaggiato all’incredibile velocità di 69.000km/h mentre attraversava l’orbita terrestre a 357.538km dal nostro pianeta, ossia 26.933km più vicino della luna. L’asteroide era ampio oltre 119 metri nel suo punto di maggiore ampiezza. Con la sua velocità, 2019 OD avrebbe potuto viaggiare da Londra ...

Ci voGliono dei veri eroi contro i supereroi buonisti - : Matteo Sacchi In «The Boys» si immagina un mondo dove i giustizieri mascherati abusano dei loro poteri Matteo Sacchi Sarebbe bello vivere in un mondo in cui davvero ci sono i super eroi? Dove all'improvviso una donna in costume dalla forza eccezionale piomba a bloccare la rapina a un furgone blindato, oppure un gladiatore del bene capace di volare scende dal cielo per fondere, con i raggi che gli escono dagli occhi, il mitragliatore nelle ...

Spider-Man supera Batman : Arkham City e diventa il videogioco di supereroi più venduto neGli USA : Lo scorso anno Spider-Man si è rivelato un enorme successo per Sony. Con il suo brillante gameplay e il combattimento fluido è stato amato da quasi tutti coloro che lo hanno giocato, e questo, combinato con il fatto che si basava su una delle proprietà più immediatamente riconoscibili al mondo attraverso tutti i media, ha portato il gioco ad ottenere vendite impressionanti.In precedenza il punto di riferimento per un buon gioco di supereroi era ...

Nuovo colpo milionario per Gli antieroi della "Casa di carta" - : Ferruccio Gattuso Da domani su Netflix la terza serie della fiction spagnola ormai di culto. E si lavora alla quarta... Sarà anche di carta, ma le sue fondamenta sono solide come la roccia. Tanto è vero che al suo via su Netflix da domani, per la gioia del pubblico di oltre centonovanta paesi la terza parte di La casa di carta ha già un seguito in agenda. Uno dei protagonisti, Luka Peros, lo dice quasi col tono di Marsiglia, il suo ...

Uno deGli eroi di Chernobyl vede la serie Tv e si suicida : La serie TV Chernobyl andata in onda in cinque episodi ci ha riportato indietro a quel tragico Aprile del 1986. Uno dei liquidatori del reattore 4, uno dei tanti uomini coraggiosi che ha lavorato per la messa in sicurezza della zona, rivedendo la storia in Tv non ha retto al dolore di quanto accaduto e di come il Governo non abbia tutelato lui e la sua famiglia, e ha deciso di togliersi la vita. La serie Tv si basa proprio sulla ricostruzione ...

Cheronbyl - si suicida a 61 anni uno deGli eroi del disastro : drastica accusa della figlia alla serie tv : Si sarebbe tolto la vita per la serie tv Hbo sul disastro nucleare di Chernobyl. Nagashibay Zhusupov, 61 anni, si è suicidato lanciando dal quinto piano di un palazzo di Aktobe in Kazakistan dopo aver guardato la fiction sul disastro nucleare del 1986 in Ucraina. Zhusupov, riporta Il Giornale che ci

Chernobyl - uno dei “liquidatori eroi” vede la serie tv e si suicida : “Gli avevano negato la casa popolare” : “Abbiamo visto tutti la serie di Chernobyl. Papà osservava le scene e ricordava con dolore tutti i momenti che ha dovuto attraversare. C’erano le lacrime nei suoi occhi mentre guardava Chernobyl”. A rivelarlo al Daily Mail è Gaukhar Zhusupov, la figlia 25enne di Nagashibay Zhusupov, uno degli eroi che lavorò per mettere in sicurezza il reattore 4 subito dopo la terribile esplosione nucleare del 26 aprile del 1986 e che dopo aver ...

Narcotraffico - Gli oppioidi sintetici made in China prendono il posto dell’eroina. E spingono la migrazione da Messico a Usa : Come si suol dire, “se una farfalla batte le ali a Pechino, a New York si scatena una tempesta”. In tempi di globalizzazione e “trade war”, l’interdipendenza tra le due superpotenze mondiali ha già lasciato sul campo diverse vittime, ridefinendo la catena di distribuzione globale in comparti che spaziano dall’abbigliamento all’hi-tech. Il Narcotraffico non fa eccezione. Lo sanno bene gli abitanti di La ...

Gli asteroidi : trasportano la vita ma potrebbero ucciderci - 5 buoni motivi per non sottovalutarli : Gli asteroidi rappresentano una connessione diretta tra la Terra e lo spazio interplanetario. Le ‘tracce’ che lasciano quando giungono a noi sono sicuramente un promemoria per ricordarcelo: dall’estinzione dei dinosauri, al Cratere di Barringer in Arizona, fino ad arrivare all’episodio più recente, risalente al 2013, in cui un meteoroide di circa quindici metri di diametro è entrato in atmosfera frantumandosi sopra la città di Chelyabinsk. ...