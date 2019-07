Folgorata mentre stende i panni | la vicina interviene e muore anche lei

Nardò - donna di 46 anni Folgorata mentre monta uno stendino in giardino : amica la tocca per soccorrerla - morte entrambe : Due donne, vicine di casa, sono morte folgorate da una scarica elettrica nella periferia di Nardò, nel Salento, in Provincia di Lecce. L’incidente s’è verificato nel giardino di una villa in in via San Giuseppe da Copertino. Le vittime sono Anna Cinzia Cataldi, di 46 anni, proprietaria dell’abitazione in cui si è verificato l’incidente, e la sua vicina di casa Antonia Antonacci, di 51 anni. Sono finiti in ospedale per ...