EMUI 9 1 sui Huawei Mate 10 in Italia | partito il roll-out

Fonte : optimaitalia

(Di sabato 27 luglio 2019) La situazione sta sorridendo anche alla serie dei10, che in Europa,compresa, sta cominciando a ricevere l'aggiornamento all'9.1, con GPU Turbo 3.0 (una tecnologia concepita per migliorare le performance nel corso delle sessioni di gioco, compatibile con alcuni titoli, come quelli di cui qui si è discusso), EROFS file system (di cui meglio vi abbiamo parlato in questo articolo che prende in esame proprio questa particolare caratteristica, in grado di incrementare fino ad un massimo del 20% la velocità della lettura casuale, e di ridurne il più possibile lo spazio occupato dal sistem operativo, tenendo però presente che non si tratta di un aggiornamento dello standard di memoria, che resta di tipo UFS 2.1 (trattandosi di un'operazione relativa alla componentistica hardware, capirete bene la differenza) e la patch di sicurezza di luglio 2019. Qualche giorno ...

OptiMagazine : EMUI 9.1 sui #HuaweiMate10 in Italia: partito il roll-out - CGCOfficial_ : Magic UI 2.1 è il prossimo aggiornamento di Honor's UX, che a sua volta si baserà sulle modifiche e sui miglioramen… - geeklinkit : EMUI 9.1 sui dispositivi Honor nel mese di luglio -