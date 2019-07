Fonte : forzazzurri

(Di sabato 27 luglio 2019): “Nonl’affare èpossibile” “Nonl’affare èpossibile”. Qualche dettaglio per chiudere l’ operazione Nicolascon il Lille, ma il Napoli continua a lavorare anche per il fantasista colombiano del Real Madrid. Lo spiega Nicolònel suo editoriale per tuttomercatoweb.com. “È l’estate degli attaccanti. Stiamo per entrare nell’ ultimo mese di trattative e le manovre sono tutte concentrate su grandissimi nomi: Icardi,, Lukaku, Higuain, Dybala, Chiesa e Dzeko. Comincio da Icardi che è la situazione più delicata e in evoluzione. … La Juventus è intenzionata ad aspettare gli ultimi giorni di mercato per presentare eventualmente una proposta sui 50 milioni. Il Napoli potrebbe ...

ForzAzzurri1926 : Ceccarini: “Non solo Pépé, James Rodriguez resta obiettivo. Perché l’affare è ancora possibile”. - PensaliberoIt : Cerchiamo con questa prima intervista di conoscere meglio il mondo dei 'non protagonisti', riduttivamente chiamati… - tancredipalmeri : @InterCM16 @Simeone @officialmaz Cosa abbia detto a Ceccarini non lo so, cosa ha detto a me lo scorso agosto lo so… -