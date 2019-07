Alessia Marcuzzi beccata in reggiseno in albergo I clienti aprono la porta e

Al via le riprese di Temptation Island Vip : al timone Alessia Marcuzzi : Sarà un agosto intenso per Alessia Marcuzzi alle prese con le riprese di Temptation Island Vip. A rivelarlo è Spy.

Temptation Island Vip - Alessia Marcuzzi confermata alla conduzione - : Riccardo Palleschi La notizia era già da un po' di tepo nell'aria, ma ora è arrivata la conferma. Alessia Marcuzzi condurrà la nuova edizione di Temptation Island Vip A dare la notizia della conferma di Alessia Marcuzzi come presentatrice di Temptation Island Vip è stato il magazine Spy attraverso un lungo post pubblicato su Instagram. La notizia è stata accolta in maniera molto positiva da parte dei fan, da sempre affezionatissimi ...

Isola dei Famosi - ex naufrago di Alessia Marcuzzi : “Ho sofferto molto” : L’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi, Fogli: “Ho pianto per mia moglie” Riccardo Fogli è sicuramente uno dei concorrenti che hanno fatto la storia dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi. Recentemente, il musicista è stato intervistato dal settimanale Di Più, dove è tornato a parlare della vicenda che lo ha visto protagonista, quella del presunto tradimento di sua moglie Karin. Esco da un ...

Isola dei Famosi - Alessia Marcuzzi. Ex naufrago : “Hanno inventato tutto” : Riccardo Fogli torna a parlare dell’Isola: “Si sono inventati una storia inesistente!” Riccardo Fogli, recentemente intervistato dal settimanale Nuovo, è tornato a parlare dello scandalo che l’ha coinvolto nell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi, quando in diretta televisiva gli fu comunicato del presunto tradimento di sua moglie. Ora il peggio è passato e il musicista ha comunicato ...

Mia Facchinetti e l'incredibile somiglianza con Alessia Marcuzzi : Mia Facchinetti sta crescendo e somiglia sempre di più a mamma Alessia Marcuzzi, che su Instagram mostra la comparazione tra una sua foto da bambina e sua figlia. Mia Facchinetti ha quasi 8 anni e compare spesso nelle immagini postate da mamma Alessia Marcuzzi o da papà Francesco Facchinetti. È una bellissima bimba bionda e molto vispa, che sembra essere già perfettamente a suo agio davanti agli obiettivi, per una fotografia o per un ...

Mediaset - Isola dei famosi ancora ad Alessia Marcuzzi? Clamoroso siluro dai piani alti : "Cambiare è un bene" : Mediaset ha deciso di riconfermare il programma L'Isola dei famosi e con esso anche Alessia Marcuzzi nei panni di conduttrice, nonostante da tempo la presentatrice sia bersagliata da pesanti critiche per non essere stata in grado di gestire in diretta varie situazioni. Leggi anche: Non solo Isola. M

Alessia Marcuzzi all’Isola. Costanzo : “Cambiare sarebbe un bene” : Maurizio Costanzo commenta il ritorno di Alessia Marcuzzi all’Isola dei Famosi Il 2 luglio scorso sono stati presentati i Palinsesti Mediaset 2019/20 e, come ormai sappiamo, Alessia Marcuzzi tornerà alla conduzione dell’Isola dei Famosi. Per il sesto anno consecutivo, dunque, la Marcuzzi sarà al timone del reality di Canale5, anche se l’ultima edizione che l’ha vista protagonista è stata quella meno vista in termini di ...