Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2019 ore 17 | 15

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Gdf: Di Maio, 'va sostenuta, presto legge su grandi evasori' Affaritaliani.it
Roma, 21 giu. (AdnKronos) - "Il lavoro svolto dalla Guardia di Finanza è semplicemente encomiabile, ma proprio per questo va sostenuto, soprattutto con i fatti.
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 26 LUGLIO 2019 ORE 16:20 CLAUDIO VELOCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA Roma FIUMICINO E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA BUFALOTTA E Roma TERAMO RIMANENDO IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE LAURENTINA E PONTINA SULLA CASSIA BIS VEIENTANA UN INCIDENTE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 26 LUGLIO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LUNGHE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E L’APPIA PER UN INCIDENTE; TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELL’AUTOSTRADA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; SULLA PONTINA INCOLONNAMENTI TRA L’INNESTO CON LA COLOMBO E SPINACETO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 26 LUGLIO 2019 ORE 12:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio UN INCIDENTE STA CRANDO PROBLEMI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE: AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA LE USCITE VIA DEL MARE E PONTINA; SULLA STESSA PONTINA SI PROCEDE A RILENTO TRA CASTEL RomaNO E LO SVINCOLO PER PRATICA DI MARE IN DIREZIONE Roma, QUI PER LAVORI IN CORSO SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 26 LUGLIO 2019 ORE 12:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio UN INCIDENTE STA CRANDO PROBLEMI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE: AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA LE USCITE VIA DEL MARE E PONTINA; SULLA STESSA PONTINA SI PROCEDE A RILENTO TRA CASTEL RomaNO E LO SVINCOLO PER PRATICA DI MARE IN DIREZIONE Roma, QUI PER LAVORI IN CORSO SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 26 LUGLIO 2019 ORE 11:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA RESTANO DISAGI IN CARREGGIATA ESTERNA, CON INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE DIRAMAZIONE Roma NORD E FLAMINIA; CI SPOSTIAMO SULLA A12 Roma CIVITAVECCHIA DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO SI PROCEDE A RILENTO TRA PALIDORO E CERVETERI IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 26 LUGLIO 2019 ORE 10:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA, PERMANGONO TUTTAVIA CODE TRA LE USCITE BUFALOTTA E CASSIA VEIENTANA; IN INTERNA INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E APPIA, PROSEGUENDO TRA PONTINA E VIA DEL MARE; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 26 LUGLIO 2019 ORE 09:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio A CAUSA DI UN INCIDIENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CI SONO DISAGI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE: AL MOMENTO PERMANGONO CODE TRA LE USCITE BUFALOTTA E CASSIA VEIENTANA; RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD, DOVE A CAUSA DELLA DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO RACCORDO, SI SONO FORMATE CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 26 LUGLIO 2019 ORE 08:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio DISAGI SUL RACCORDO ANULARE: OLTRE AL TRAFFICO IN AUMENTO, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO, UN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTO UN CAMION STA CREANDO PROBLEMI IN CARREGGIATA ESTERNA, CON INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E CASSIA VEIENTANA; FORTI RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD, DOVE A CAUSA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 26 LUGLIO 2019 ORE 08:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio DISAGI SUL RACCORDO ANULARE: OLTRE AL TRAFFICO IN AUMENTO, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO, UN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTO UN CAMION STA CREANDO PROBLEMI IN CARREGGIATA ESTERNA, CON INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E CASSIA VEIENTANA; FORTI RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD, DOVE A CAUSA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 26 LUGLIO 2019 ORE 07:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE STA CREANDO PROBLEMI IN CARREGGIATA ESTERNA, CON INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E CASSIA VEIENTANA; UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN INTERNA, TRA NOMENTANA E CENTRALE DEL LATTE; PROSEGUENDO IN INTERNA ULTERIORI CODE, QUI PER IL TRAFFICO INTENSO, SONO PRESENTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 26 LUGLIO 2019 ORE 07:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE STA CREANDO PROBLEMI IN CARREGGIATA ESTERNA, CON INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E CASSIA VEIENTANA; UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN INTERNA, TRA NOMENTANA E CENTRALE DEL LATTE; PROSEGUENDO IN INTERNA ULTERIORI CODE, QUI PER IL TRAFFICO INTENSO, SONO PRESENTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 25 LUGLIO 2019 ORE 20:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA Roma FIUMICINO ED OSTIENSE IN CARREGGIATA ESTERNA RIMANENDO IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E RomaNINA MENTRE IN INTERNA SEMPRE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE PONTINA ED OSTIENSE SUL TRATTO URBANO DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 25 LUGLIO 2019 ORE 19:20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA Roma FIUMICINO ED OSTIENSE IN CARREGGIATA ESTERNA RIMANENDO IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E RomaNINA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE BUFALOTTA E Roma TERAMO SULLA A12 Roma CIVITAVECCHIA PER LAVORI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 25 LUGLIO 2019 ORE 18:20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA LE USCITE DIRAMAZIONE Roma NORD E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 25 LUGLIO 2019 ORE 18:20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA LE USCITE DIRAMAZIONE Roma NORD E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL ...