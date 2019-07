Tim e Vodafone firmano accordo per condivisione della rete 5G

Tim e Vodafone - firmato l'accordo per condividere le torri e sviluppare il 5G : Tim e Vodafone hanno firmato l'accordo di condivisione delle torri in Italia. I due gruppi avranno una quota paritetica del 37,5% della nuova società che verrà poi incorporata da...

Rete 5G - accordo Tim-Vodafone per mettere in comune 22mila torri di trasmissione. E ridurre il debito dell’ex monopolista : Telecom Italia chiude la partita delle torri di trasmissione per il 5G e prevede 800 milioni di sinergie in dieci anni. Ma intanto, oltre agli stessi benefici, la rivale Vodafone incassa più di due miliardi dalla cessione delle sue torri italiane e si ritrova socio di Inwit, finora controllata solo da Telecom. “E’ un’operazione vincente per tutti”, ha precisato l’ad dell’ex monopolista italiano, Luigi Gubitosi, che ha ...

22mila torri per il 5G in Italia : Tim e Vodafone si alleano : Foto di Michael Schwarzenberger da Pixabay Tim e Vodafone unite per formare insieme la più grande tower company in Italia e la seconda in Europa con oltre 22mila torri per irradiare il segnale di rete, in vista della diffusione del 5G nel paese. La partnership è stata annunciata a Roma, in una conferenza stampa all’Accademia dei Lincei, dagli amministratori delegati Luigi Gubitosi (Tim), Aldo Bisio (Vodafone) e Giovanni Ferigo di ...

Tim e Vodafone raggiungono l'accordo per il 5G - nasce una nuova società con 22mila torri : Raggiunto l’accordo tra Tim e Vodafone per lo sviluppo del 5G con la condivisione delle torri dei due operatori in Inwit, società quotata e controllata al momento da Tim al 60%. nasce la più grande Towerco in Italia con 22mila torri. Lo hanno annunciato nel corso di una conferenza stampa l’ad di Tim, Luigi Gubitosi, e il numero uno di Vodafone Italia, Aldo Bisio. Tim e Vodafone controlleranno congiuntamente la ...

