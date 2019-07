Rosa Perrotta | Dodo? Mai stata meglio in tutta la mia vita

Rosa Perrotta - la toccante dedica per il figlio : “Ho messo tutto il coraggio” : Rosa Perrotta condivide una commovente dedica per suo figlio Domenico a un giorno dalla nascita Il figlio di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione è nato nella mattinata di ieri, giovedì 25 luglio. La coppia del Trono Classico di Uomini e Donne ha finalmente accolto il piccolo Domenico e a darne l’annuncio è stato l’ex corteggiatore […] L'articolo Rosa Perrotta, la toccante dedica per il figlio: “Ho messo tutto il ...

Rosa Perrotta - le prime parole dopo il parto : In data 25 luglio la ex tronista di Uomini e donne Rosa Perrotta ha dato alla luce il primogenito Domenico, nato dall’amore con il compagno (e promesso sposo) Pietro Tartaglione. Una gioia tanto attesa dai neo genitori e dai fan della coppia che non vedevano l’ora che avvenisse il lieto evento. A dare notizia della nascita è stato Pietro facendo sapere che il piccolo pesa ben 4 kg, ora Rosa, in ripresa dalle fatiche del parto, torna ...

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione neogenitori : è nato Domenico : Il grande giorno è finalmente arrivato: Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono diventati genitori. È nato infatti questa mattina Domenico, il primogenito della coppia. La coppia, formatasi grazie a Uomini e Donne, ha dato il benvenuto al loro primo figlio. Domenico è nato intorno alle 7.30 di questa mattina, come testimonia anche la foto del braccialetto indossato da Rosa Perrotta e pubblicato da Pietro Tartaglione su Instagram. Il piccolo sta ...

Rosa Perrotta dopo il parto : “Io e Dodo stiamo bene - mai stata meglio in tutta la mia vita” : Rosa Perrotta, dopo una lunga attesa nella giornata di ieri, 25 luglio 2019, ha finalmente dato alla luce il suo Domenico. La notizia dell'evento è stata divulgata subito dal neo papà Pietro Tartaglione, ma qualche ora dopo il parto ecco arrivare anche il messaggio di mamma Rosa che rassicura e ringrazia i suoi fan: "Grazie a tutti voi, siete stupendi, ci riempite il cuore".Continua a leggere

Rosa Perrotta : le prime parole dopo la nascita del figlio : Le prime parole di Rosa Perrotta dopo la nascita del piccolo Domenico Durante le prime ore della giornata di giovedì 25 Luglio 2019, Rosa Perrotta è diventata mamma. L’ex tronista di Uomini e Donne, compagna di Pietro Tartaglione, ha dato alla luce Domenico. A dare la lieta notizia è stato il papà del piccolo postando […] L'articolo Rosa Perrotta: le prime parole dopo la nascita del figlio proviene da Gossip e Tv.

Fiocco azzurro per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono diventati genitori. È nato infatti questa mattina Domenico, il primogenito della coppia. La coppia ha dato il benvenuto al piccolo Domenico che è nato intorno alle 7.30 di questa mattina, come testimonia anche la foto del braccialetto indossato da Rosa Perrotta e pubblicato da Pietro Tartaglione su “Instagram”. Il piccolo sta bene e pesa ben 4 chilogrammi, per la gioia di mamma e papà. «La felicità pesa 4 ...

Rosa Perrotta News : E’ Nato Domenico Tartaglione! : Uomini e Donne News: dopo 9 mesi d’attesa è Nato Domenico Tartaglione. Rosa Perrotta ha partorito, non dopo aver tenuto con il fiato sospeso i suoi fan dato il ritardo del neoNato… Ecco i dettagli! I fan aspettavano questo momento da molto tempo e finalmente è arrivato. Il piccolo ‘Dodo’, di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, si è fatto attendere ma oggi è arrivato l’annuncio: il neoNato è venuto alla luce. Lo ha ...

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione neogenitori : è nato Domenico : Il grande giorno è finalmente arrivato: Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono diventati genitori. È nato infatti questa mattina Domenico, il primogenito della coppia. Dani...

U&D - Rosa Perrotta è diventata madre : è venuto al mondo il suo primo figlio : Stamattina il nutrito pubblico di Uomini e Donne si è svegliato con una bella notizia: finalmente è nato Domenico, il primo figlio di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Ad annunciarlo è stato proprio il neo-papà: dapprima ha pubblicato, intorno alle 7, delle Instagram Stories con l'esortazione "Forza amore mio" accompagnata da un cuoricino, poi ha pubblicato una foto del polso di Rosa recante il braccialetto che solitamente viene apposto alle ...

Rosa Perrotta ha partorito : è nato Domenico. L’annuncio di papà Pietro : Rosa Perrotta ha partorito. L’ex tronista di Uomini e Donne è diventata mamma per la prima volta Finalmente Rosa Perrotta ha partorito. L’ex tronista di Uomini e Donne ha finalmente dato alla luce nella mattinata di giovedì 25 luglio Domenico, il primogenito della bella campana nato dall’amore per Pietro Tartaglione, suo scelta nel programma di […] L'articolo Rosa Perrotta ha partorito: è nato Domenico. L’annuncio ...

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione genitori : è nato Domenico : È finalmente arrivato, la mattina di giovedì 25 luglio, Domenico, il primo figlio di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. A dare la lieta notizia sui social è il neo papà che dall’ospedale posta la foto del braccio della compagna con il braccialetto che indica l’orario di nascita e il peso, ben 4 chili. Commenta Pietro: “La felicità pesa 4 kg”. A congratularsi con la coppia nata a Uomini e donne non sono solo i tanti fan ...

Rosa Perrotta ha partorito : è nato Domenico - : Francesca Galici Rosa Perrotta ha partorito: alle 7.30 di giovedì 25 luglio è nato il piccolo Domenico. A darne l'annuncio è stato il papà Pietro Tartaglione, che su Instagram ha postato la foto del braccialetto del bambino Rosa Perrotta ha partorito. Alle 7.30 di questa mattina, giovedì 25 luglio, è nato il piccolo erede di Pietro Tartaglione e a darne l'annuncio è proprio il padre, che già qualche minuto prima aveva fatto capire ...

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono diventati genitori (foto) : Fiocco azzurro in casa Tartaglione - Perrotta. Alle prime luci dell'alba, Rosa ha dato alla luce uno splendido bebè di 4 chilogrammi. Il neo papà non è riuscito a trattenere la gioia e ha dato il lieto annuncio sui propri social.prosegui la letturaRosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono diventati genitori (foto) pubblicato su Gossipblog.it 25 luglio 2019 09:57.

“La felicità pesa 4 kg”. Uomini e Donne - Rosa Perrotta mamma : è nato Domenico : Rosa Perrotta è diventata mamma: è nato Domenico. Una gravidanza che è sembrata lunghissima ai fan di Uomini e Donne, tanto che in rete era un continuo fare battute sul parto, imminente da giorni, della ex tronista. La stessa neo mamma ci scherzava su nelle scorse ore. L’aveva presa con ironia, mostrando un pancione sempre più ingombrante ma senza mai mostrare insofferenza per l’attesa (nonostante il caldo rovente di questo luglio ...