MotoGp – Acrobazie e sudore | l’allenamento di motocross di Petrucci termina con… le bolle

Fonte : sportfair

(Di venerdì 26 luglio 2019) Danilonon teme il caldo: le conseguenze delle elevatissime temperature sulle mani e sul manubrio della moto del ternano dopo l’allenamento diI piloti dellasono tornati ad allenarsi, se mai si sono fermati. Valentino Rossi dopo una vacanza al mare con gli amici e la fidanzata Francesca Sofia Novello è tornato in pista con i giovani dell’Academy sul circuito di Misano, mentre Danilosi è dedicato ad una giornata intensa di, insieme al suo compagno di squadra Andrea Dovizioso.e sfide ad alta velocità, ma a farla da padrona è stato il caldo: il ternano ha condiviso sui social alcuni momenti della sua giornata in pista, mostrando ai suoi fan come èta. “Le mie mani ed il mio manubrio dopo una giornata dicon 40 gradi“, ha scritto il ducatista pubblicando la foto dellesulle sue ...