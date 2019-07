Milano | scene da far west | colpi d' arma da fuoco contro il filobus

Fonte : today

(Di venerdì 26 luglio 2019) Preoccupati gli autisti Atm: "Di notte sui mezzi succede di tutto. Stavolta superati i limiti di sopportazione". La scena "...

mode06 : RT @BenvenutoTours: Morning scene from Piazza Del Duomo via dei mercanti #Milano #Travel #Italy #Photography #Milan - pierrettechamp2 : RT @BenvenutoTours: Morning scene from Piazza Del Duomo via dei mercanti #Milano #Travel #Italy #Photography #Milan - diginewsdigest : RT @BenvenutoTours: Morning scene from Piazza Del Duomo via dei mercanti #Milano #Travel #Italy #Photography #Milan -