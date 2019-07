LIVE Nuoto | Mondiali 2019 in DIRETTA | 26 luglio 4×200 sl strepitosa | in finale col

Fonte : oasport

(Di venerdì 26 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.57: Partono ora le batterie degli 800 stile libero donne. Sono 5, nella terza Giulia Gabbrielleschi, nella quarta Simona Quadarella 4.56: Queste le squadre finaliste della 4×200 maschile: Italia, Russia, Usa, Australia, Cina, Brasile, Gran Bretagna, Germania 4.55: Spettacolare prova della 4×200 azzurra! Italia incon il miglior tempo! Non bisogna illudersi perchè al pomeriggio entreranno in scena altri atleti soprattutto negli Usa e nell’Australia ma comunque l’Italia sarà in lotta per le medaglie con un Detti in più nel motore 4.53: E’EEEEEEEEEEEE!!! Di Cola mantiene il primo posto per gli azzurri con 7’04″97, a un soffio dal primato italiano! secondi Usa, terza la Cina, quarto il Brasile 4.52: Ai 700 Italia sempre avanti! poi Cina e Usa 4.52: Bravo Ballo! E’ primo ai 600, ...

