Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2019) “Un momento stavo salendo, il secondo dopo il mondo era sottosopra e ho sentito miachiamarmi“. Clay Chastain ricosì la disavventura che gli è capitataladiai Caraibi con laAcaimie, quando insieme stavano facendo un’escursione a 3700 metri d’altezza sul Monte Liamuiga, undormiente dell’isola di St. Kitts. La coppia stava camminando proprio intorno alquando l’uomo ha deciso di avvicinarsi al bordo per vederlo meglio ma laa cui era legato si èta per motivi ancora da accertare e lui è precipitato all’interno delcon un volo di decine di metri. Laera rimasta indietro perché aveva reputato la scalata alla bocca deltroppo pericolosa e ha assistito a tutta la scena. Così poi non ci ha pensato due volte e si è calata anche lei neldelper ...

FQMagazineit : La corda si spezza e cade nel cratere di un vulcano durante la luna di miele: la moglie si cala e lo salva - TutteLeNotizie : La corda si spezza e cade nel cratere di un vulcano durante la luna di miele: la moglie si… - Noovyis : (La corda si spezza e cade nel cratere di un vulcano durante la luna di miele: la moglie si cala e lo salva) Playh… -