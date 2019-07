Brutte notizie per gli appassionati di piatti piccanti | una spezia aumenta il rischio

Tennis - Brutte notizie per Boris Becker : patente ritirata per sei mesi e quasi 2000 euro di multa : L’ex Tennista si è visto ritirare la licenza di guida per aver violato per ben due volte in pochi mesi i limiti di velocità Boris Becker non potrà mettersi alla guida di nessun mezzo per i prossimi sei mesi, l’ex Tennista infatti si è visto ritirare la patente per aver commesso due infrazioni in pochi mesi, costategli dunque la sospensione della licenza e una multa di 1.655 sterline (1.855 euro). LaPresse/PA Il tedesco ha ...

MotoGp – Brutte notizie per Jorge Lorenzo : ecco quando potrà tornare in pista : Ancora un mese di stop per Jorge Lorenzo: niente rientro a Brno, ecco quando il maiorchino tornerà a gareggiare Brutte notizie per Jorge Lorenzo, ad un mese dalla brutta caduta nelle prove libere di Assen, che ha costretto il maiorchino a saltare gli ultimi due appuntamenti della stagione 2019. Il pilota della Honda, che sta lavorando sodo per cercare di recuperare il prima possibile, ha ricevuto oggi una notizia per nulla piacevole: ...

MotoGp - la Grand Prix Commission tarpa le ali ai team : Brutte notizie soprattutto per la Ducati : La Federazione internazionale ha diramato un comunicato con cui ha reso noto un giro di vite che la Grand Prix Commission farà nel settore aerodinamico, colpendo quei team finora riusciti a piegare a proprio favore il regolamento A partire dalla prossima stagione, i team di MotoGp avranno meno spazio per le proprie idee, dovendo rispettare per filo e per segno i regolamenti senza proprie interpretazioni. AFP/LaPresse Niente più cucchiaio ...

La Rai taglia Detto fatto! Brutte notizie per Bianca Guaccero : E’ TvBlog a parlarne: da ottobre Detto Fatto, dopo diversi anni nei quali ha tenuto compagnia al pubblico di Rai2 per cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, perderà una puntata, terminando la sua settimana già il giovedì. Nonostante il successo, Detto fatto subirà modifiche sostanziali che paiono già premesse per una serie di polemiche nei corridoi di Viale Mazzini. Detto fatto ha avuto ottimi risultati eppure la Rai non ha ...

La prova del cuoco - tagliata Elisa Isoardi : indiscrezione-Rai - Brutte notizie per la conduttrice : I palinsesti della Rai verranno svelati soltanto il prossimo martedì, ma le indiscrezioni filtrano, giorno dopo giorno. Una delle ultime riguarda Monica Setta, alla quale come abbiamo già scritto verrà affidata una striscia quotidiana di economia all'interno di UnoMattina. Ciò che non era chiaro, al

Estate 2019 - Brutte notizie per i vacanzieri ferragostani : L'Estate 2019 non farà registrare picchi storici di gran caldo come preannunciato. Le brutte sorprese arriverano a metà agosto

Temptation Island Vip... Brutte notizie per Filippo Bisciglia! : Bravo, capace e sempre con la battuta pronta nel momento giusto. Eppure potrebbe non bastare a Filippo Bisciglia per mantenere il timone di Temptation Island. L’indiscrezione viene dai corridoi Mediaset dove, proprio in questi giorni, lo staff è al lavoro sui nuovi palinsesti della stagione 2019/20. Filippo Bisciglia potrebbe non essere confermato anche al timone di Temptation Island VIP. Un scelta che lascerebbe non poco perplessi in ragione ...

MotoGp - Brutte notizie per Jorge Lorenzo : Alberto Puig conferma il lungo stop per il maiorchino : Il Direttore Sportivo di Honda HRC ha confermato il lungo stop di Jorge Lorenzo, che potrebbe tornare in pista in occasione del Gp di Brno Si preannuncia un lungo stop per Jorge Lorenzo, il pilota spagnolo infatti ha riportato la frattura della sesta vertebra nelle FP1 di oggi e salterà sicuramente il Gp di Assen di domenica, oltre a quello del Sachsenring in programma tra una settimana. A rivelarlo è Alberto Puig, intervenuto nel corso di ...

Una Vita / Anticipazioni puntata serale 22 giugno : Brutte notizie per Diego : Una Vita, Anticipazioni puntata serale 22 giugno, Rete 4: Blanca diventa una marionetta nelle mani di Ursula, Samuel preoccupato

Nuoto - Trofeo Settecolli 2019 : Ilaria Cusinato dà forfait per un virus. Brutte notizie per i Mondiali a Gwangju : Prende il via quest’oggi la 56esima edizione del Trofeo Settecolli, rinomato meeting di Nuoto che vede ai nastri di partenza tutta la Nazionale guidata da Cesare Butini. Un evento che ha richiamato tanti atleti stranieri di un certo calibro, tra cui la magiara Katinka Hosszu e il britannico Adam Peaty. Purtroppo, arriva una notizia negativa sul fronte italico dalla piscina del Foro Italico: la mistista Ilaria Cusinato non prenderà parte ...

Netflix - Brutte notizie per gli abbonati : aumentano i prezzi in Italia : Anche in Italia stanno per aumentare i prezzi degli abbonamenti alla piattaforma streaming: rincaro per i piani Standard e...

Xiaomi conferma due Brutte notizie su Mi Band 4 : in Europa niente NFC e comandi vocali : Xiaomi Mi Band 4, nuovo dispositivo indossabile lanciato in Cina la scorsa settimana, in Europa non vanterà due feature presenti in patria. Ecco quali sono L'articolo Xiaomi conferma due brutte notizie su Mi Band 4: in Europa niente NFC e comandi vocali proviene da TuttoAndroid.

Copa America - Brutte notizie per la Colombia : lesione del collaterale per Luis Muriel : Il giocatore del Siviglia ha riportato un serio infortunio al ginocchio nel match di Copa America, in seguito ad uno scontro con Leandro Paredes Brutto infortunio per Luis Muriel nel corso del match tra Colombia e Argentina di Copa America, vinto dai ‘Cafeteros’ per 2-0. Il giocatore di proprietà del Siviglia ha riportato la lesione del legamento collaterale del ginocchio sinistro, a confermarlo è il presidente della ...