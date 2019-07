Un' ora di incontro Di Maio-Salvini Conte | ' Lavorare | non chiacchierare'

Governo - incontro Di Maio-Salvini : pranzo di un’ora per fare il punto della situazione : Faccia a faccia, come non accadeva da due settimane: Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono incontrati a pranzo a Palazzo Chigi, dopo giorni di accuse a distanze fino alla sfiorata crisi di Governo. L’ultimo scontro ha riguardato l’informativa di Giuseppe Conte al Senato sul caso Lega-Russia, ma sullo sfondo ne rimangono altri: dal Tav all’Autonomia, dalle questioni europee alla futura manovra. Oggi però entrambi i vicepremier ...

Whirlpool - lavoratori al ministero dello Sviluppo Economico. Oggi incontro con Di Maio : Al Mise incontro sul futuro della sede di Napoli della multinazionale Whirlpool. Al tavolo è presente il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio. Davanti alla sede del ministero di via Veneto ci sono le delegazioni dei lavoratori della sede partenopea con magliette “Whirlpool Napoli non molla”. La segretaria nazionale Fiom, Barbara Tibaldi, prima di salire al tavolo ha garantito ai lavoratori di Napoli che: ...

Incontro Ordine dei Medici-Ama - vicina collaborazione : Roma – Si e’ svolto oggi il primo di una serie di incontri che i neo vertici di Ama hanno voluto convocare con vari soggetti per condividere una corretta informazione sulla situazione dei rifiuti della Capitale. Intorno a un tavolo sono stati chiamati a partecipare l’Ordine dei Medici di Roma, l’omologo Ordine dei veterinari, esperti e stakeholder. “Ringraziamo i neo vertici dell’Azienda per l’iniziativa ...

Vaticano : Incontro di un’ora tra Papa e Putin : Roma – È durata quasi un’ora l’udienza concessa dal Papa al presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. È la terza volta che i due protagonisti si incontrano in Vaticano, e tutte e tre le volte si sono caratterizzate per un cospicuo ritardo da parte dell’ospite. Nella prima udienza, il 25 novembre 2013, Putin e’ infatti arrivato in Vaticano con circa 50 minuti di ritardo: lo stesso fatto registrare oggi, con ...

Putin a Roma : dopo l'incontro con il Papa - ora è al Quirinale. DIRETTA : Putin a Roma: dopo l'incontro con il Papa, ora è al Quirinale. DIRETTA Serie di incontri nella Capitale per il presidente russo: dopo il Pontefice, ora è al Quirinale dal Capo dello Stato Mattarella. Poi vedrà Conte, Di Maio e Salvini. In serata incontro privato con l'amico Berlusconi. IL LIVEBLOG Parole chiave: ...

Sanità : precari Asp Palermo - 'incontro in assessorato o sarà sciopero' (2) : (AdnKronos) - "Anche la manager dell’Asp Daniela Faraoni - aggiunge - si era impegnata, ai fini dell’applicazione della legge di stabilità nazionale, ad inviare apposita nota all’assessorato regionale alla Salute per valutare l’opportunità di sospendere eventuali procedure concorsuali indette da alt

Eleonora Giorgi/ 'L'incontro con Angelo Rizzoli mi ha cambiato la vita. Con lui...' : Eleonora Giorgi e l'incontro con Angelo Rizzoli durante il periodo della dipendenza dalla droga: 'mi obbligava a credere in me'.

Palazzo Chigi - incontro tra Salvini e Di Maio : "Governo va avanti - ora giù le tasse" : "Il governo deve andare avanti" si legge in una nota congiunta diffusa da 5 Stelle e Lega alla fine dell’incontro di oggi a Palazzo Chigi tra i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Nel vertice a due è stato fatto, si fa sapere, il punto sull’azione di governo e sulle priorità del breve e brevissimo periodo tra cui quella di riavviare un dialogo positivo con l'Ue che abbia al centro "gli italiani, dopo anni di governi passivi". Tra ...

Whirlpool - incontro con Di Maio mentre i lavoratori protestano sotto il ministero. Azienda : “Oggi una soluzione non c’è” : incontro ad alta tensione al ministero dello Sviluppo tra Luigi Di Maio, i sindacati e i manager di Whirlpool, dopo che l’Azienda ha annunciato l’intenzione di vendere lo stabilimento di Napoli, nonostante un accordo quadro con i sindacati per il trasferimento della produzione di lavatrici in Italia. Secondo fonti sindacali l’ad di Whirlpool Italia, Luigi La Murgia, ha spiegato: “Non vogliamo chiudere ma individuare ...

Fiorentina - incontro a Milano tra i fratelli Della Valle e Commisso : si lavora per raggiungere il closing : I fratelli Della Valle hanno ricevuto Rocco Commisso presso la sede Tod’s di Milano, le parti lavoreranno per chiudere la cessione del club E’ iniziato poco prima dell’una il vertice tra i fratelli Della Valle e Rocco Commisso, interessato all’acquisto Della Fiorentina. L’imprenditore italo-americano è arrivato domenica in Italia, preceduto dal suo braccio destro Joe Barone per definire gli ultimi dettagli ...

Matteo Salvini : non ho chiesto incontro con Papa - ma ne sarei onorato : Salvini: "E' vero che nessuno ha mai chiesto un incontro al Papa, ne sarei onorato, ma non l'ho ancora richiesto".