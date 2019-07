Reddito di cittadinanza | in Sicilia assunzione di 429 Navigator | scoperto furbetto a

Fonte : direttasicilia

(Di giovedì 25 luglio 2019) È stato registrato nella giornata di ieri dalla Corte dei Conti il Decreto del Ministro del Lavoro Luigi Di Maio che decide il potenziamento dei Centri per l’Impiego e procedere, così all’a tempo indeterminato di 4 mila persone. Si tratta deiche andranno a cercare il lavoro a hi beneficia deldi. Particolarmente soddisfatta la senatrice catanese Nunzia Catalfo (M5S), Presidente della Commissione Lavoro, che afferma: “Questo rappresenta un ulteriore passo in avanti nella riforma delle politiche attive del Lavoro, disegnata parallelamente all’introduzione deldi”. Degli oltre 800 milioni stanziati a livello nazionale, per lasono destinati quasi 32 milioni e mezzo di euro per l’anno 2019 e quasi 28 milioni per il 2020, per un totale di oltre 60 milioni di euro. Grazie a queste somme, si potrà così procedere ...

