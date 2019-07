Pronti a scoprire i migliori vini del Lazio …in un mare diVino!

Fonte : laragnatelanews

(Di giovedì 25 luglio 2019) L’estate porta con se la voglia di far festa, rilassarsi con un buon bicchiere di vino fresco al tramonto, bianco rosato, bollicine… Lo sapevano molto bene i romani che ereditarono dai Greci la coltivazione delle viti implementata nell’attuale Calabria, esportata poi in Sicilia e nel centro Italia. Addirittura l’’imperatore Domiziano, nell’anno 90 d.C. dovette imporre lo sradicamento di numerosi vigneti a causa di una massiccia sovrapproduzione. Niente paura, la produzione è ripresa molto bene nel, anzi possiamo andare fieri di una crescita soprattutto sulla qualità della produzione che con 36certificati tra Docg, Doc e Igt, non ha nulla da invidiare ad altre regioni e Roma si dimostra capofila per zone di produzione. Per festeggiare al meglio si ha bisogno di : bottiglie di vino fresche, gente simpatica, sorrisi e calici. Sono queste lepremesse per la terza ...

