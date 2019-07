Jason Pristley spiega la trama di BH90210 | progetto di meta-tv tra revival e reality | “Si

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 25 luglio 2019) Per chi non avesse ancora ben chiaro in cosa consiste, al via negli Usa su Fox il 7 agosto, è arrivatoa rivelare qualche dettaglio sulladi questotutto improntato alla nostalgia per la serie cult anni '90. Annunciato prima come un, poi come una sorta di fakesulle vite degli attori protagonisti, a metà tra fiction e realtà,sarà un po' entrambe le cose, hato il Brandon Walsh della serie. Parlando a Good Morning America, l'attore ha affermato che la nuova serie prodotta da Tori Spelling e Jennie Garth (le interpreti di Donna e Kelly) è "molto diversa dallo spettacolo originale" in quanto stratificata su diversi livelli di racconto: una sorta di esperimento di-tv, in cui i protagonisti si riuniscono per parlare dell'intenzione di realizzare un. Se poi lo faranno o meno è tutto da scoprire. Non si ...

