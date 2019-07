I divi più pagati su Instagram | a vincere è Kylie Jenner | in Italia comandano i Ferragnez

Kylie Jenner guida la classifica dei divi più pagati su Instagram - la Top10 - video : Quanto si può guadagnare da un singolo post Instagram? Se siete Kylie Jenner, sorellina di Kim Kardashian, 1 milione di euro. Esatto. Un milione di euro a foto pubblicata, grazie ai 140 milioni di follower che la seguono quotidianamente. Kylie Jenner si conferma diva più pagata sul celebre social network, secondo la Instagram Rich List 2019 redatta da Hopper HQ,Numeri mostruosi, che vedono Ariana Grande in seconda posizione. La cantante guadagna ...

La Scala dei Turchi è la spiaggia più condivisa su Instagram : La Scala dei Turchi a Realmonte è stata eletta la regina di Instagram. La meravigliosa spiaggia siciliana si trova al primo posto della classifica stilata dal motore di ricerca per case vacanza Holidu. Il sito ha un sistema che intreccia il numero di hashtag utilizzati su Instagram e la disponibilità di case vacanza in questo luglio. E la magica e meravigliosa spiaggia di Realmonte è l’indiscussa regina. La falesia bianca in provincia di ...

Nuoto : sindaco Verona - 'straordinaria Pellegrini - sempre più divina' : Verona, 24 lug. (AdnKronos) - “Straordinaria Pellegrini. L’oro nei 200 stile libero conquistato ai Mondiali in Corea del Sud la fa assurgere a leggenda dello sport italiano. Un’impresa nell’impresa, con il quarto titolo nella “sua” gara e l’ottava medaglia ai Mondiali, come nessuno mai nella storia.

Attribuzione a più proprietari di un bene non divisibile : Cassazione 4.6.2019 n 15182 Va rimarcato che, in tema di divisione ereditaria, l'art. 720 cc consente al giudice di attribuire un bene non comodamente divisibile, per l'intero, non solo nella porzione del coerede con quota maggiore, ma anche nelle porzioni di più coeredi che tendano a rimanere in comunione come titolari della maggioranza delle quote a prescindere dal fatto che altri coeredi si oppongano.Continua a leggere

The division 2 è il gioco più venduto del 2019 : Nel report finanziario del primo trimestre dell'anno fiscale 2020, Ubisoft ha rivelato un record sorprendente per The Division 2.Ubisoft, fino a questo momento, non ha mai parlato in modo approfondito delle performance del nuovo capitolo della serie, se non per dire che le vendite non rispondevano alle aspettative su console, ma erano in linea con le aspettative su PC.In un comunicato stampa che svela i risultati finanziari dell'azienda, Ubisoft ...

Lega e M5S sempre più divisi in Europa - Salvini : “Gravissimo voto Cinque Stelle su von der Leyen” : "Abbiamo visto una presidente indicata dalla Merkel e sostenuta da Macron, Renzi, Berlusconi e dai Cinque Stelle, sbilanciatissima a sinistra sul alcuni temi, siamo preoccupati. È come se in Italia ci fosse un governo Pd-Fi-M5s, che cambiamento rappresenta?". Così Matteo Salvini, commenta il sostegno dell'alleato di governo all'elezione di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione Ue.

Gioco d’azzardo - scatta il divieto di pubblicità e sponsorizzazioni : che cosa non vedremo più e cosa resta lecito : Da lunedì 15 luglio il divieto di pubblicizzare giochi e scommesse è diventato ufficiale per tutti. A un anno dall’entrata in vigore del Decreto Dignità, che con l’articolo 9 si proponeva di contrastare la ludopatia, anche le ultime deroghe concesse da un emendamento alla manovra ai contratti ancora in essere sono scadute. Vietata, quindi, qualsiasi forma di sponsorizzazione “di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o ...

Darkborn : il nuovo gioco del lead designer di Battlefield 3 non sarà più pubblicato da Private division : La società madre di Grand Theft Auto e Red Dead Redemption, Take-Two, ha fatto scalpore nel 2017 quando annunciò una nuova etichetta dedicata ai giochi indie. La compagnia, Private Division, svelò accordi di pubblicazione per quattro diversi titoli, tutti provenienti da grandi nomi del settore. Alla fine, però, uno di quei giochi non arriverà dal publisher.Il primo dei quattro giochi era Ancestors: The Humankind Odyssey del creatore di ...

Serie C - Ghirelli chiarisce : “Niente più formazioni disastrate. Suddivisione gironi?” - ecco la risposta… : A margine della conferenza stampa di celebrazione dei 60 anni della Serie C, il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha anche parlato della tanto agognata questione dei gironi e della sua composizione. ecco le sue parole. “Ora sono 59 squadre, ci sono ricorsi in essere, vediamo se arriviamo alle 60, ma non rientreranno più formazioni disastrate, come sarebbe successo lo scorso anno: adesso stiamo monitorando la situazione ...

Sampdoria - presentata la nuova maglia : “la divisa più bella del mondo” [FOTO] : U.C. Sampdoria e Joma, in qualità di sponsor tecnico, presentano la maglia home sviluppata per la stagione sportiva 2019/20. Il club blucerchiato si prepara per il prossimo campionato con l’obiettivo di migliorare l’ultimo risultato, la dirigenza si sta muovendo sul mercato per migliorare una squadra già competitiva. L’arrivo dell’allenatore Di Francesco rappresenta una sicurezza, si tratta di un allenatore che non ...

Occupazione più efficace con norme condivise : Negli ultimi mesi il Governo ha definito importanti provvedimenti sul fronte del lavoro. Decreto Dignità, Quota 100 e Reddito di Cittadinanza hanno diviso l'opinione pubblica, con il pregio di...

Roma : Di Maio - ‘divisioni con Raggi? Più ci attaccano più ci rafforzano’ : Roma, 8 lug. (AdnKronos) – “Più ci attaccano e più ci rafforzano”. Lo scrive in un tweet il vicepremier e capo politico del M5S Luigi Di Maio, ripostando il commento con cui la sindaca di Roma, Virginia Raggi, smentisce divisioni nel Movimento e assicura che con Di Maio il ‘rapporto è solido’.L'articolo Roma: Di Maio, ‘divisioni con Raggi? Più ci attaccano più ci rafforzano’ sembra essere il primo ...

Tour de France – Buon compleanno Maglia Gialla! La divisa più ambita della Grande Boucle compie 100 anni : La Maglia Gialla compie 100 anni! Il Tour de France la celebra con una versione diversa presente in ogni tappa: omaggiati i luoghi simbolo della Grande Boucle e i protagonisti del passato I preparativi sono ormai ultimati, i dettagli dell’ultimo sono stati sistemati: è tutto pronto per l’inizio del Tour de France 2019! La prestigiosa corsa Francese prenderà il via nella giornata di domani con partenza da Bruxelles per celebrare ...