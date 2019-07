Gruppo Mediaset | dati preliminari consolidati al 30 Giugno 2019

Mediaset è diventata la principale azionista del Gruppo radio televisivo tedesco Prosiebensat.1 Media : Mediaset ha acquistato il 9,6 per cento di Prosiebensat.1 Media, un gruppo radio televisivo tedesco che è il secondo in Europa per numero di famiglie raggiunte. È presente in Germania, Austria e Svizzera, ha la sua sede a Unterföhring, in Baviera,