Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2019)si prepara a tornare in Giappone per una data del suo tour anche se, proprio lì, due anni fa ha rischiato di perdere la vista: “Nel 2018 ho fatto un tour che è passato proprio per Miyazaki, la città dove sono stato operato: in prima fila in teatro c’era tutto lo staff medico – ha raccontato al CorriereSera -assieme al giovane e bravissimo dottor Nakahara, che ha eseguito l’intervento. La notte prima dell’operazione – mi ha confessato poi – era talmente preoccupato che si è preparato facendo meditazione e realizzando grossi dipinti colorati, con l’occhio e le fasi dell’intervento per soggetti. Quest’estate torno al Teatro di Kagoshima, dove ho avuto ildi, dove il coro polifonicocittà ha preparato per me una sorpresa da brividi: eseguirà in prima assoluta una mia composizione dal titolo Vocalise. Quel palco per me è ...

TutteLeNotizie : Giovanni Allevi e il distacco della retina: “Ho continuato a suonare sapendo di… - FQMagazineit : Giovanni Allevi e il distacco della retina: “Ho continuato a suonare sapendo di compromettere la mia situazione. Mi… - maxgobbi : Domenica 11 agosto, nell'ambito del programma di eventi pianificato dall'Amministrazione De Angelis, al teatro all'… -