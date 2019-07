CASO BIBBIANO Il desiderio di paternità e maternità non può giustificare

Cosa sappiamo del CASO BIBBIANO : ricordi alterati e bimbi sottratti alle famiglie : Innocenti disegni dei bambini venivano falsificati attraverso la mirata "aggiunta" di dettagli a carattere sessuale, mentre le loro abitazioni erano descritte falsamente come fatiscenti

Cosa c'è di vero e cosa è falso nel CASO Bibbiano : L'ultimo sviluppo del caso Bibbiano è una buona notizia: quattro bambini che erano stati tolti al padre sono tornati a casa. Lo ha deciso la prima sezione del tribunale ordinario di Parma, nell'ambito dell'inchiesta Angeli e Demoni. L'indagine riguarda il presunto sistema illecito di gestione dei minori in affido nel comune, basato sulla manipolazione delle testimonianze dei bambini da parte di assistenti sociali e psicologi. I ...

CASO BIBBIANO - quattro bambini tornano dai genitori naturali : Caso Bibbiano , quattro bambini tornano dai genitori naturali La decisione del tribunale per i minorenni di Bologna non è recentissima ed è emersa nelle verifiche e nei controlli avviati dagli uffici giudiziari minorili su segnalazione della Procura reggiana di anomalie e illeciti da parte dei servizi sociali della Val ...

Scontro Mannoia-Sibilia sul CASO Bibbiano. "Non strumentalizzate i bimbi per fini politici" : Il caso di Bibbiano continua a far discutere sui social. Questa volta, protagonisti di un botta e risposta sul tema sono stati Carlo Sibilia e Fiorella Mannoia. Tutto è nato da un tweet del sottosegretario M5s, che ha postato una foto di Laura Pausini, accompagnato dalle sue parole di sgomento e rabbia sui presunti abusi di Reggio Emilia. “La stampa italiana fa proprio fatica a parlare della tristissima storia di Bibbiano. ...