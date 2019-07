Pensioni | la proposta dirompente di Fornero | Contributi ai disoccupati | ecco come

Pensioni ultime notizie : risparmi Quota 100 alle famiglie - le proposta FI : Pensioni ultime notizie: risparmi Quota 100 alle famiglie, le proposta FI Sul fronte Pensioni ultime notizie riportano le parole dell’esponente di Forza Italia Mariastella Gelmini, che hanno avuto come oggetto di interesse i risparmi garantiti da Quota 100. Due i temi affrontati: da un lato i veri numeri dei risparmi apportati, visto il fatto che sia per Quota 100 sia per reddito di cittadinanza, le domande sono risultate al di sotto delle ...

Pensioni - arriva la proposta Cgil : uscita a 66 anni - 42 di contributi e assegno di € 1.000 : arriva la proposta della Cgil sulla pensione a 66 anni di età, con 42 anni di contributi e un assegno mensile di 1.000 euro. E' su queste basi che si batterà il sindacato per la riforma delle Pensioni dal momento che le previsioni sulle Pensioni future, soprattutto su quelle delle giovani generazioni, vedranno requisiti di uscita sempre più al rialzo, in primo luogo dei contribuenti che non possano avvalersi di versamenti costanti durante la ...