Nek a Battiti Live sulla pagina di Roberto Giachetti | nuova gaffe del social media

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Nek adied è subito. Sarà stato il gran caldo a giocare un brutto tiro almanager di Filippo Neviani, che evidentemente risponde allo stesso nome dell'esponente PD, tanto da far finire il cantautore di Sassuoloprofilo sbagliato. Il post è stato imtamente eliminato ma non è sfuggito al popolo del web che l'ha imtamente ripreso, attribuendo l'errore almanager che è evidentemente lo stesso per Nek e. La vicenda diventa ancora più curiosa se si pensa che nei giorni scorsi Nek aveva richiesto espressamente che si parlasse in maniera più approfondita della vicenda che ha colpito Bibbiano. Filippo Neviani è quindi entrato a far parte del processo di presunta strumentalizzazione del Ministro Dell'Interno Matteo Salvini e del collega Vicepremier Luigi Di Maio. I due episodi ...

OptiMagazine : .@NekOfficial a #BattitiLive sulla pagina di #RobertoGiachetti, nuova gaffe del social media manager in comune - JollyFm : Roberto Giachetti del PD pubblica un post sul Battiti Live di Nek: il social media manager è lo stesso? - OptiMagazine : Da @NekOfficial a @IRAMAPLUME, tutti gli ospiti di #BattitiLive il 24 luglio su Italia1 da Trani… -