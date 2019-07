Le 13 città in cui giovedì e venerdì farà un caldo infernale

Silvio Berlusconi - un colpo tragico : la grossa città italiana in cui è ufficialmente sparita Forza Italia : Laddove sparisce Forza Italia. "FI ha stabilito il ritiro del simbolo diffidando i consiglieri dall'utilizzo della denominazione del partito per qualsiasi iniziativa politica nel civico consesso". Siamo a Catania, laddove - appunto - il tricolore col nome di Silvio Berlusconi non esiste più, quantom

Viaggi : i 10 motivi per cui Boston è la miglior città degli Stati Uniti [GALLERY] : Boston, in Massachusetts, si classifica costantemente tra le migliori città da visitare. Infatti, tutta l’area viene sempre più riconosciuta come un leader nazionale e persino globale dall’innovazione, agli investimenti, all’occupazione e a molto altro ancora. Oltre alla ben nota Maratona di Boston e al Fenway Park, ecco i 10 motivi principali che rendono Boston una delle migliori città degli Stati Uniti e del mondo. 1. Una città di ...

Taranto - Emiliano allo scontro col governo : "Vuole una città in cui si producono malati e non ci aiuta a curarli" : Il governatore attacca anche i nuovi propietari dell'Ilva dopo l'annuncio della cassa integrazione per 1.400 dipendenti: "Lo avevamo detto che l'acquisto da parte di ArcelorMittal rischiava di essere una semplice acquisizione di quote"

VIDEO Mondiali calcio femminile 2019 : stadi e città in cui si giocano le partite - spettacolo in Francia : Oggi venerdì 7 giugno incominciano i Mondiali 2019 di calcio femminile, la rassegna iridata durerà fino al 7 luglio: le migliori 24 Nazionali del Pianeta sono pronte a darsi battaglia per la conquista del titolo, ci sarà anche l’Italia che tornerà a disputare questa competizione dopo vent’anni di assenza. Si preannuncia grande spettacolo, tasso tecnico molto elevato, importante seguito di pubblico e match nelle più importanti città ...