Highlights Juve-Inter | è già polemica | gol Ronaldo da annullare? -VIDEO

Highlights Juventus-Inter 5-4 (d.c.r) : autogol De Ligt - poi Ronaldo. Super Buffon dal dischetto : Highlights JUVENTUS INTER-Finisce 5-4 in favore della Juventus, dopo i calci di rigore, il primo derby d’italia della stagione. Inter in vantaggio con autorete di De Ligt, pareggio dell Juventus con Cristiano Ronaldo su calcio di punizione. Calcio piazzato deviato dalla barriere, deviazione fatale per Padelli. Bene la Juve prevalentemente nel secondo tempo, ottima Inter […] L'articolo Highlights Juventus-Inter 5-4 (d.c.r): autogol De ...

Juventus-Inter - gli Highlights del match – VIDEO : Juventus-Inter, gli highlights del match – VIDEO highlights Inter Juventus| Primo Juventus Inter della stagione, a Nanchino in International Champions Cup. Ecco come è andata a finire. Gli highlights di Inter – Juventus L'articolo Juventus-Inter, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

Highlights Juventus-Tottenham 2-3 : rinascita Higuain - ma non basta. Sarri : “Dobbiamo migliorare” : Highlights JUVENTUS TOTTENHAM- La Juve impatta contro il Tottenham. Sconfitta per 3-2 dopo un euro gol di Kane nel finale di gara. Ottima prestazione di Higuain, il quale si candida ad una riconferma in bianconero. Il Pipita ha voglia di dimostrare ancora il suo valore ed è pronto a convincere Sarri e la dirigenza bianconera. […] L'articolo Highlights Juventus-Tottenham 2-3: rinascita Higuain, ma non basta. Sarri: “Dobbiamo ...

Highlights Juventus-Tottenham 2-3 : rinascita Higuain - ma non basta. Sarri : “Dobbiamo migliorare” : Highlights JUVENTUS TOTTENHAM- La Juve impatta contro il Tottenham. Sconfitta per 3-2 dopo un euro gol di Kane nel finale di gara. Ottima prestazione di Higuain, il quale si candida ad una riconferma in bianconero. Il Pipita ha voglia di dimostrare ancora il suo valore ed è pronto a convincere Sarri e la dirigenza bianconera. […] L'articolo Highlights Juventus-Tottenham 2-3: rinascita Higuain, ma non basta. Sarri: “Dobbiamo ...