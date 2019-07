È morto Rutger Hauer | il celebre replicante di Blade Runner

Fonte : wired

(Di mercoledì 24 luglio 2019) https://www.youtube.com/watch?v=zmdFI-xnFL8 “Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi…“. Una frase che è entrata nella storia del cinema, insieme a chi ha pronunciato queste parole nel film. L’attore di origini olandesi èlo scorso 19 luglio a 75 anni, secondo quantoil suo agente Steve Kenis ha riferito a Variety oggi, giorno in cui si è svolto il funerale. Ci ha lasciati nel 2019, proprio l’anno in cui era ambientato il suo film più famoso. Rutegeraveva debuttato come attore nel 1981 con I falchi della notte, insieme a Sylvester Stallone. Ma il ruolo che lo ha fatto conoscere e apprezzare in tutto il mondo è stato proprio quello delRoy Batty nel filmdi Ridley Scott, nel 1982, in compagnia di Harrison Ford, Sean Young, Edward James Olmos e Daryl Hannah. Nella pellicola ...

