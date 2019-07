Migranti | Procura Agrigento | ‘decisione gip su Carola errata | contraddittoria e non

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 23 luglio 2019) Palermo, 23 lug. (AdnKronos) – (di Elvira Terraova) – La scarcerazione diRackete, la comandante della nave Sea watch, decisa dal gip diAlessandra, per ladiè una “conclusionee non adeguatamente motivata”. Ecco, quanto scrivono iltore Luigi Patronaggio e i pm della, nel ricorso presentato in Cassazione contro la mancata convalida dell’arresto della capitana tedesca, che nel frattempo è tornata in Germania. Nel documento, di cui è in possesso l’Adnkronos, i magistrati spiegano i motivi per i qualiRackete avrebbe dovuto restare agli arresti domiciliari. Secondo i pm, il gip nella sua ordinanza del 2 luglio “avrebbe dovuto verificare se rispetto alla condotta contestata” alla comandante “il dovere di soccorso invocato potesse avere efficacia ...

