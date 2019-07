Mandato zero | Rizzetto Fdi | “Di Maio inadeguato e attaccato a poltrone Anche Grillo lo

M5S - il Mandato zero esclude Raggi - Appendino e gli altri sindaci. Ma per loro arriva l’opportunità delle liste civiche : “Le poltrone non ci interessano. Pensiamo ai prossimi 2 anni di amministrazione”. Chiara Appendino e Virginia Raggi scivolano via, con le stesse parole, dal dibattito sul “mandato zero” che sta impazzando all’interno del Movimento 5 Stelle. La domanda, dopo il post di Luigi Di Maio sul Blog delle Stelle, è una sola: il debutto nelle istituzioni, da consigliere comunali, delle attuali prime cittadine di Torino e ...

Beppe Grillo ironizza sul "Mandato zero" : "Il Mandato in corso è il primo di un lungo viaggio" : Beppe Grillo dice la sua sul “mandato zero”, la formula lanciata da Luigi Di Maio per superare il vincolo dei due mandati per gli esponenti del Movimento 5 stelle. Su Twitter il fondatore ironizza: “Il mandato ora è in corso è il primo di un lungo viaggio... ma di andarmene a casa non ho proprio il coraggio...”. E Grillo accompagna le sue parole con un link a un pezzo di Julio Iglesias dal titolo ...

Mandato zero M5S : come funziona e chi non si può ricandidare : Mandato zero M5S: come funziona e chi non si può ricandidare Sta facendo molto discutere il Mandato zero proposto dal leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, che in un video tutorial ha spiegato le nuove regole che potrebbero rientrare nell’ambito della riorganizzazione del M5S. “Parleremo dei nostri territori e dei nostri eletti sul territorio a partire dai consiglieri comunali”, ha affermato Di Maio. “Ogni giorno nei consigli comunali ...

Perché Di Maio si è dovuto inventare il Mandato zero per gli eletti M5s : Un ulteriore Mandato per non disperdere l'esperienza acquisita: il Movimento 5 Stelle rivede il limite delle due legislature e introduce il 'Mandato Zero'. Ad annunciarlo è il ministro del Lavoro Luigi Di Maio con un video postato sul blog delle Stelle in cui spiega il Perché della modifica da votare sulla piattaforma Rousseau. "Abbiamo deciso di introdurre il cosiddetto 'Mandato Zero', un Mandato, il primo, che non si conta per la regola ...

Luigi Di Maio la dice così:

Di Maio apre al Mandato zero - tutto pur di non dire “terzo” : In un video pubblicato sui suoi canali social Luigi Di Maio ha introdotto un nuovo topos letterario del Movimento 5 stelle. Un’entità destinata a diventare un grande classico. Si chiama “mandato zero” e si affianca al surreale vocabolario grillino, estinto o meno che sia: dall’“uno vale uno” alla “scatoletta di tonno”. Significa che se sei consigliere comunale o di municipio e, nel mandato seguente, ti candidi a sindaco ma non vieni eletto (se ...

Come funziona il 'Mandato zero' che si è inventato il M5s : Un “mandato zero” per i consiglieri comunali definiti e la possibilità di sperimentare alleanze con liste civiche legate a comitati con cui “si è collaborato in alcuni territori“. Luigi Di Maio sul Blog delle Stelle presenta la riorganizzazione del M5S e la relativa votazione sulla piattaforma Rousseau. Il 'mandato zero' per i consiglieri comunali e di municipio del Movimento 5 ...

M5s - Di Maio spiega il Mandato zero : “Così non disperdiamo l’esperienza dei consiglieri” : “A me interessa non disperdere l’esperienza maturata dal consigliere comunale” durante il suo Mandato, esperienza che il consigliere “può portare in altri consessi, ad esempio in Regione, in Parlamento o all’Europarlamento”. Lo dice il leader M5S Luigi Di Maio, in un video-tutorial sulla nuova organizzazione del Movimento 5 Stelle pubblicato su Facebook. “Oggi – spiega il titolare del Mise – ...