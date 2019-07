Droga : col. Di Stasio - 'Cosa nostra è tornata ad investire sul traffico di stupefacenti' (2) : (AdnKronos) - Per il comandante provinciale dei Carabinieri di Palermo "I risultati, sino ad oggi raggiunti, sono lusinghieri. Tanto è stato fatto. L'operazione Cupola 2.0 con cui è stata smantellata la nuova commissione provinciale di cosa nostra costituisce un ingente patrimonio informativo di gra

Katya Tsukanova stroncata a 17 anni da un mix alcol e Droga : Si chiamava Katya Tsukanova, aveva solo diciassette anni ed era una star della musica. È stata trovata morta lo scorso 18 giugno, ma la notizia è rimasta riservata fino ad oggi. Si dovevano coprire, infatti, i motivi di questa scomparsa, assurda e inspiegabile. A portar via la giovane sarebbe stato infatti un mix letale di droga. Katya non era una popstar, non era una rapper e non faceva la trap. Era una stella della musica però, musica lirica. ...

Un bambino è morto e uno ha perso le gambe per colpa di un ubriaco (e Drogato) alla guida : È arrivato a tutta velocità, raccontano i testimoni, tentando un sorpasso impossibile in una delle stradine di Vittoria così strette da essere poco più che vicoli. È arrivato affondando il pedale dell'acceleratore della Jeep Renegade, nonostante di fronte alle porte di casa in tanti cercassero refrigerio nella frescura della sera dopo una giornata di caldo torrido. E' arrivato ed era ubriaco e strafatto di cocaina, come riveleranno più ...

Suv travolge cuginetti a Vittoria : uno muore - l'altro perde le gambe. Pirata positivo ad alcol e Droga : E' stato arrestato dalla Polizia con l'accusa di omicidio stradale Rosario Greco, 34 anni, l'uomo che ieri con un Suv ha travolto due cuginetti di 11 e 12 anni, uccidendone uno. Gli...

Positivo ad alcol e Droga - travolge col Suv due cuginetti : uno muore - l'altro è gravissimo : È stato arrestato dalla polizia di Stato per omicidio stradale aggravato l’uomo che alla guida di un suv ha travolto due cuginetti di 11 e 12 anni nel centro storico di Vittoria, in provincia di Ragusa. Uno dei bambini è morto sul colpo e l’altro è in gravissime condizioni.L’investitore è un 34nne, Rosario Greco, risultato Positivo all’assunzione di droga e alcol. La Squadra mobile gli contesta ...

Positivo ad alcol e Droga travolge due ragazzini sulla porta di casa : uno muore - l'altro è gravissimo : Nel centro di Vittoria un pregiudicato alla guida di un Suv lanciato a forte velocità trancia le gambe dei due cuginetti di 11 e 12 anni. Arrestato per omicidio stradale aggravato. I due passeggeri che sono andati alla polizia per testimoniare dopo essere scappati in un primo...

Robbie Williams choc : 'Ho pensato al suicidio'/ Rivelazione 'Tutta colpa della Droga' : Robbie Williams senza filtri nel corso di un'intervista: il cantante ha raccontato di aver pensato al suicidio a causa l'uso massiccio di stupefacenti.

Droga : narcotrafficante arrestato in Bolivia - 'referente export da Colombia e Spagna' (3) : (AdnKronos) - I contatti con la famiglia mafiosa di Mazara del Vallo di Paolo Lumia, il narcotrafficante siciliano arrestato in Bolivia la scorsa settimana, secondo quanto precisa la questura di Trapani, sarebbero "risalenti nel tempo e non hanno, nella vicenda odierna, costituito alcun vantaggio o