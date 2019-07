“Chiudo la Zanzara” | l’annuncio di Giuseppe Cruciani in diretta a Radio24

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2019) “Penso che l’anno prossimo sarà l’ultimo della Zanzara. In un anno può succedere di tutto ma io ho sempre agito d’istinto e la sensazione attuale è che quella che comincerà il 2 settembre sarà l’ultima stagione”. A sorpresa,ha annunciato così inla chiusura de La Zanzara, lo storico e irriverente programma radiofonico che conduce con David Parenzo su Radio 24. Una notizia che ha spiazzato tutti, sopratutto i fan della trasmissione che sui social già si definiscono “in lutto”. “Il format – spiega il giornalista a Tvblog – non è esaurito, si può rinnovare. Il discorso ha a che fare con la fatica quotidiana nel costruire sempre qualcosa di nuovo ed originale. La mia è una ricerca ossessiva e l’ossessione genera fatica. Ci si diverte, ma se l’ossessione prevale, questo peso sovrasta il divertimento. In precedenza lo sentivo meno, una volta il sabato e ...

