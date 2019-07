Casa Totti | Francesco e Ilary a lavoro su una sitcom

Fonte : davidemaggio

(Di martedì 23 luglio 2019)Blasi Una delle coppie più affiatate del mondo dello spettacolo è quella formata daBlasi. Sposati dal 2005, l’ex calciatore e la conduttrice Mediaset hanno deciso di lavorare insieme a(titolo provvisorio),che li vedrà come unici protagonisti. Gag, risate e momenti di riflessione – come rivela il settimanale Chi – sono alla base delle puntate zero girate fino ad ora, tra cui figura uno sketch che la Blasi ha registrato con un sacerdote durante il matrimonio della sorella. La fiction, che dovrebbe esser proposta alle reti Mediaset, darà quindi la possibilità al pubblico di conoscere aspetti inediti della quotidianità die della Blasi, genitori di Cristian, Chanel e Isabel. Sono stati resi noti altresì i nomi delle prime guest star di ““: si tratta di Teo Mammucari, per anni ...

