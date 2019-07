Cagnolina fa una fine orrenda come scritto nel testamento della sua vecchia padrona

Fonte : baritalianews

(Di martedì 23 luglio 2019) Una storia terribile ma vera riportata dall’Indipendent quella che ci apprestiamo a raccontare. Un cane è stato soppresso, anche se ancora sanissimo, per volontà. Lapadrone di Emma, un cane meticcio, aveva deciso che una volta che lei fosse morta il suo caro amico a quattro zampe l’avrebbe seguita. Ladoveva essere seppellita nella sua stessa tomba. La donna è morta a Chesterfield negli Stati Uniti d’America subito dopo i suoi eredi hanno esaudito la volontà dell’anziana signora. Hanno portato il cane a un veterinario che ha provveduto a sopprimerlo. Laè stata cremata e poi le sue ceneri poste in un’urna all’internotombasua. I vicini di casaanziana signora hanno cercato in tutti i modi di evitare la soppressione ma non c’è stato verso. La leggeVirginia, stato dove si trova la ...

