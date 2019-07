Bouncy Bullets | Recensione | Gameplay Trailer e Screenshot

Fonte : gamerbrain

(Di martedì 23 luglio 2019) Se ci seguite da tempo, sicuramente avrete letto qualche nostradei giochi dei sviluppati da Ratalaika Games. Quest’oggi vi parleremo di, il quale ricorda molto Lovely Planet.Innon vi è alcuna trama da seguire, cutscene alle quali assistere, dialoghi o altro, il tutto si limita ad un corri, spara e salta. Il gioco è uno sparatutto privo di un qualsiasi senso logico, proprio come Lovely Planet. Lo scopo è quello di superare i numerosi livelli, saltando di piattaforma in piattaforma per raggiungere il portale di fine livello. Inil fuoco amico non è contemplato, sparare un cubo innocente vi farà ricominciare il livello, lo stesso vige al primo danno subito da parte di nemici e ostacoli o cadendo nel vuoto. Avrete a disposizione una sorta di gatling, la ...

