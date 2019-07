Basket – Hackett-Petrucci | tutto chiarito? La comunicazione della Fip | sarà a Pinzolo

Mondiali Basket 2019 – Caso Hackett - il presidente Petrucci spiega : “io buon padre di famiglia. Mi auguro che venerdì verrà in ritiro” : Giovanni Petrucci commenta il Caso riguardante lo sfogo di Daniel Hackett: il presidente della FIP, sceglie la linea del dialogo con il giocatore Nelle ultime ore in casa Italia è scoppiato il Caso Daniel Hackett. Il playmaker campione d’Europa con il CSKA Mosca non si è presentato in ritiro, a causa di problemi personali, spiegando che si unirà al resto degli azzurri che parteciperanno ai Mondiali di Basket 2019 solo venerdì. Il giocatore ...

Basket Mondiali 2019 - Giovanni Petrucci smonta il caso Hackett : “Lo aspettiamo in raduno venerdì come d’intesa” : Un post su Instagram di Daniel Hackett aveva fatto temere un problema in casa Italia in vista del raduno di preparazione per i Mondiali 2019 di Basket. Infatti il play del CSKA Mosca, dopo la comunicazione da parte della Federazione Italiana Pallacanestro del rinvio del suo arrivo a Pinzolo per problemi familiari, aveva pubblicato un messaggio al veleno sui social, che sembrava presagire una spaccatura nel rapporto. In un comunicato stampa, il ...

Basket – Caso Hackett - il messaggio del Presidente Petrucci : “sulle sue esternazioni dico che…” : Nazionale A: il Presidente Fip Giovanni Petrucci su Daniel Hackett Il Presidente Fip Giovanni Petrucci sulle parole di Daniel Hackett: “Gli accordi con me e con il CT Sacchetti prevedono il suo arrivo a Pinzolo venerdì prossimo. Per motivi personali non è riuscito ad aggregarsi alla squadra già oggi a Milano ma lo aspettiamo venerdì come d’intesa. Per quanto riguarda le sue esternazioni, che potrebbero riguardare me o la Federazione, sarà ...

Mondiali Basket 2019 – Italia - scoppia il caso Daniel Hackett! Duro sfogo social : problemi con la Federazione? : In casa Italia rischia di scoppiare un caso relativo alla situazione di Daniel Hackett: il playmaker azzurro posticipa il suo arrivo al raduno e si sfoga su Instagram A qualche settimana dall’inizio dei Mondiali di Basket 2019, in casa Italia rischia di scoppiare un caso relativo alla situazione di Daniel Hackett. Il playmaker campione d’Europa con il CSKA Mosca ha posticipato il suo arrivo al raduno pre-Mondiale a causa di non ...

Basket - Mondiali 2019 : Daniel Hackett ritarda il proprio arrivo al raduno dell’Italia - poi s’infuria su Instagram : Si trasforma, nella notte, da una semplice comunicazione di rinvio della sua presenza a Pinzolo per il raduno dell’Italia a un apparente muro contro muro la questione tra Federazione Italiana Pallacanestro e Daniel Hackett. I fatti: poco prima della mezzanotte, dalla comunicazione della Federazione arriva la notizia che Hackett raggiungerà il raduno dell’Italia non prima di venerdì mattina, a causa di non meglio specificati problemi ...

Basket – Hackett si unisce al gruppo azzurro a Pinzolo per motivi personali : Nazionale A: Daniel Hackett non sarà in raduno da lunedì 22 luglio. L’azzurro raggiungerà Pinzolo per l’allenamento di venerdì mattina Daniel Hackett è stato autorizzato a non aggregarsi al raduno della Nazionale di lunedì 22 luglio a Milano. Il presidente federale Giovanni Petrucci, d’intesa con il CT Meo Sacchetti e sentito il giocatore, ha deciso di autorizzare Hackett, per motivi personali, ad aggregarsi al training camp di Pinzolo per ...

Basket - Mondiali 2019 : Italia - ecco i 24 convocati per la prima lista di Meo Sacchetti. Presenti Belinelli - Gallinari - Melli - Datome e Hackett : Il momento è arrivato: coach Meo Sacchetti ha diramato la prima lista di 24 giocatori tra i quali saranno selezionati i 12 che prenderanno parte alla spedizione in Cina per i Mondiali, che l’Italia torna a disputare a 13 anni dall’ultima volta. Questi i nomi chiamati dal coach semifinalista del campionato Italiano con Cremona: Awudu Abass (1993, 198, A) Pietro Aradori (1988, 196, A) Marco Belinelli (1986, 196, G) Paul Biligha (1990, ...