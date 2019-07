Ultime Notizie Roma del 22-07-2019 ore 10 | 10

Calciomercato Juventus News/ Sarri annuncia rinforzi - ma prima... - Ultime Notizie - : Calciomercato Juventus News, Sarri annuncia nuovi acquisti ma prima paratici deve provare a vendere i tanti esuberi della rosa, come Higuain.

Ultime Notizie Roma del 22-07-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla stazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio problemi questa mattina lungo la linea ferroviaria tra Roma e Firenze dalle 5:40 sospesa la circolazione dei treni tra Rozzano e Firenze Campo Marte sulla linea direttissima e convenzionale per accertamenti dell’autorità giudiziaria con ampie ricadute sul traffico ferroviario tra le due città ne dà Notizie RFI pesanti ...

Pensioni Ultime Notizie : risparmi Quota 100 alle famiglie - le proposta FI : Pensioni ultime notizie: risparmi Quota 100 alle famiglie, le proposta FI Sul fronte Pensioni ultime notizie riportano le parole dell’esponente di Forza Italia Mariastella Gelmini, che hanno avuto come oggetto di interesse i risparmi garantiti da Quota 100. Due i temi affrontati: da un lato i veri numeri dei risparmi apportati, visto il fatto che sia per Quota 100 sia per reddito di cittadinanza, le domande sono risultate al di sotto delle ...

Ultime Notizie Roma del 22-07-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio politica in apertura sulle autonomie Non accettiamo un no come sta accadendo così il segretario della Lega premier Matteo Salvini da l’ultimatum al governo che sottolinea passa dalle autonomie altrimenti andremo da soli non ci fermiamo abbiamo aspettato anche troppo ha detto il ministro interno lo scontro si consuma ...

Scuola - regionalizzazione Ultime Notizie : Fontana su tutte le furie ‘Io non firmo’ : Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana non ci sta di fronte all’accordo di Governo riguardante l’autonomia differenziata. Fontana lo ha detto chiaramente attraverso due interviste rilasciate ai quotidiano ‘Il Corriere della Sera’ e ‘La Stampa’. ‘Io non firmo. Ho lette le premesse del testo – ha dichiarato Attilio Fontana – sono fatte apposta per toglierci ogni possibile ...

Ultime Notizie Roma del 22-07-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione da Francesco studio è alta la tensione nel Golfo Persico dopo il sequestro di una petroliera britannica con 23 persone a bordo nello Stretto di hormuz i pasdaran iraniani e rivendicano Lazio nel Ministero degli Esteri inglese o anche del rilascio della nave pena conseguenze offre aiuto al paese alleato parla della situazione anche con il presidente francese Macron e avverte Piramidi non ...

Calciomercato Milan News/ Correa e Depay i nomi più gettonati - Ultime Notizie - : Calciomercato Milan News, aggiornamenti e ultime notizie: Correa in arrivo? ci vuole l'accordo con l'Atletico Madrid. Andrè Silva è stato ceduto al Monaco.

Ultime Notizie Roma del 21-07-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Giuliano Ferrigno in Pakistan in apertura perché la pineta Francesco Castaldo è il suo compagno di cordata sono stati raggiunti da due colleghi e partiti in mattinata dal campo base le sue condizioni sono serie Ma che è molto difficile dovrà essere trasportato ora ad una quota più bassa è raggiungibile in sicurezza gli elicotteri ha detto all’ansa Agostino da polenza che coordina i ...

Ultime Notizie Roma del 21-07-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale un’informazione Buonasera da redazione domenica 21 luglio in studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano l’autonomia non è una bandiera da sventolare ma una riforma che farà bene all’Italia intera pronta di incontrarli governatori anche prima della finale mi ha detto basta con insulti serve il rispetto è ingeneroso sostenere che il Governo è poco attento mio messaggio arrivava dal premier ...

Scuola - autonomia differenziata Ultime Notizie : M5S esulta ma ‘resta un problema da risolvere’ : La deputata del Movimento 5 Stelle, Lucia Azzolina, ha espresso tutta la propria soddisfazione per i risultati ottenuti contro la proposta della Lega per la regionalizzazione della Scuola. Lo ha fatto attraverso un video pubblicato su Facebook. ‘La mia felicità – ha esordito Lucia Azzolina – sta nel fatto che, come Movimento 5 Stelle, siamo riusciti a garantire che il sistema nazionale di istruzione restasse unitario. Cosa ...

Ultime Notizie Roma del 21-07-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno nuove tensioni nella notte al cantiere di Chiomonte della tavola con un lancio di pietre e petardi bombe carta e razzi di segnalazione nautica sulla polizia che ha risposto con un Ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini chiede tolleranza zero contro i violenti e dice basta ambiguità ora controlli a tappeto arresti e accelerazione dei lavori ...

Ultime Notizie Roma del 21-07-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio la soyuz MS 13 partita ieri sera dalla base di baikonur in Kazakistan erano le 18:28 in Italia è arrivata la stazione spaziale internazionale questa notte poco prima dell’una dopo due ore Parmitano lo statunitense Andrew Morgan in russo Alexander skvortsov hanno incontrato gli altri che già stazionano bordo della Stazione Spaziale ...

Ultime Notizie Roma del 21-07-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona domenica dalla redazione Francesco Vitale in studio Luca Parmitano è ripartito per lo spazio alle 18:28 di ieri ora italiana dalla base di baikonur in Kazakistan è stata lanciata dalle 13 circa 3 ore dopo lo sbarco dell’ astronauta dell’agenzia spaziale Europea sulla stazione spaziale internazionale per Parmitano a bordo con l’americano Andrew Morgan in russo Alexander kotov così ...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi. Ilaria Occhini - morta la nota attrice - 21 luglio - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. E' morta Ilaria Occhini, nota attrice italiana di 85 anni, vincitrice del David di Donatello, 21 luglio 2019,