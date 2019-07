Trapped su TIMVISION la seconda stagione in streaming dal 23 luglio

3cinematographe : Tutti i 10 episodi della stagione 2 di #Trapped saranno disponibili da domani, su #TIMVISON - InoGiuseppe : Torna il thriller dei ghiacci con in nuovi episodi. - Teleblogmag : Torna il thriller dei ghiacci con in nuovi episodi. -

(Di lunedì 22 luglio 2019)lainsuÓlafur Darri Ólafsson è l’ispettore che indaga tra i ghiacci dell’IslandaArriva in esclusiva suladi, la serie crime-drama islandese disponibile con tutti i 10 episodi. Protagonista è ancora Andri Ólafsson, il tranquillo ispettore di polizia questa volta impegnato a risolvere uno strano caso avvenuto a Reykjavik che vede coinvolto il Ministro dell’Industria. Definito dalla stampa internazionale “successo inaspettato dell’anno” (The Guardian), la serie è caratterizzata dai paesaggi e colori islandesi che la fotografia di grande impatto restituisce nella sua angosciante bellezza. La serie vede il ritorno come protagonista di Ólafur Darri Ólafsson (Shark – Il primo squalo, Animali fantastici – I crimini di Grindelwald, Il GGG). Anche questaè stata ideata da Baltasar Kormákur ...

