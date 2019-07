Stasera in TV | Rai Programmi di oggi 22 luglio | Amiche da morire e altri film

Programmi TV di Stasera - sabato 20 luglio 2019. Su Rai1 Piero e Alberto Angela raccontano l’allunaggio : Piero e Alberto Angela Rai1, ore 21.15: Quella notte sulla Luna Una serata evento, nella quale Piero e Alberto Angela torneranno insieme in tv per la prima volta dopo Viaggio nel Cosmo del 1998. La ricostruzione di quello storico avvenimento avrà inizio a Cape Canaveral, proprio nel punto dove cinquant’anni fa partì il razzo che avrebbe portato i primi uomini sul suolo lunare. Era lì che Piero Angela si trovava in quei giorni di luglio ...

Programmi TV di Stasera - lunedì 22 luglio 2019. Su Rai1 il film «Amiche da morire» : Claudia Gerini, Cristiana Capotondi e Sabrina Impacciatore in Amiche da morire Rai1, ore 21.25: Amiche da morire film di Giorgia Farina del 2013, con Claudia Gerini, Sabrina Impacciatore, Cristiana Capotondi. Prodotto in Italia. Durata: 103 minuti. Trama: Una storia che si svolge d’estate su un’isoletta del sud Italia. In questa realtà, divisa tra modernità e retrogrado tradizionalismo, si snodano le vite di tre donne, che malgrado le notevoli ...

Un passo dal Cielo 4 : Stasera su Rai1 la replica della terza puntata : Torna in prima serata la quarta stagione di Un passo dal Cielo. In replica, il terzo appuntamento della fortunata serie con Daniele Liotti.

Programmi TV di Stasera - sabato 20 luglio 2019. Su Rai1 Piero e Alberto Angelo raccontano l’allunaggio : Piero e Alberto Angela Rai1, ore 21.15: Quella notte sulla Luna Una serata evento, nella quale Piero e Alberto Angela torneranno insieme in tv per la prima volta dopo Viaggio nel Cosmo del 1998. La ricostruzione di quello storico avvenimento avrà inizio a Cape Canaveral, proprio nel punto dove cinquant’anni fa partì il razzo che avrebbe portato i primi uomini sul suolo lunare. Era lì che Piero Angela si trovava in quei giorni di luglio ...

Ulisse - Quella Notte sulla Luna : Stasera puntata evento con Piero e Alberto Angela su Rai1 : puntata Speciale di Ulisse per celebrare i cinquant'anni dello sbarco dell'uomo sulla Luna. Per l'occasione presenteranno insieme Piero e Albero Angela.

Programmi TV di Stasera - sabato 20 luglio 2019. Su Rai1 Piero e Alberto Angelo raccontano l’allunaggio : Piero e Alberto Angela Rai1, ore 21.15: Quella notte sulla Luna Una serata evento, nella quale Piero e Alberto Angela torneranno insieme in tv per la prima volta dopo Viaggio nel Cosmo del 1998. La ricostruzione di quello storico avvenimento avrà inizio a Cape Canaveral, proprio nel punto dove cinquant’anni fa partì il razzo che avrebbe portato i primi uomini sul suolo lunare. Era lì che Piero Angela si trovava in quei giorni di luglio ...

Techetecheté - Stasera venerdì 19 luglio su Raiuno puntata dedicata agli Anni '80 : La puntata di Techetechetè di stasera, venerdì 19 luglio 2019, sarà dedicata agli indimenticabili Anni '80. A partire dalle 20:30 la popolare trasmissione di filmati di Rai 1 proporrà spezzoni e videoframmenti risalenti a uno dei decenni più amati dagli italiani. Nel corso della trasmissione verranno proposti filmati di famosi programmi della televisione pubblica di allora quali "Discoring" e lo stesso "Festival di Sanremo". In altre parole, la ...

Ogni maledetto Natale : Il Film Stasera su Rai Movie : Per ricordare Mattia Torre, morto oggi all'età di 47 anni, Rai Movie manda in onda la sarcastica commedia natalizia da lui co-sceneggiata e co-diretta.

La Grande Storia : Stasera la Guerra Fredda su Rai3 : stasera Paolo Mieli presenta un viaggio attraverso gli anni del secondo dopoGuerra, gli spionaggi tra Est e Ovest e le tensioni sociali in Italia.

Love Is All You Need : il Film Stasera su Rai Movie : In prima serata il Film del 2012 con Pierce Brosnan ambientato in Italia e vincitore dell'European Film Award come miglior commedia.

Programmi TV di Stasera - venerdì 19 luglio 2019. Su Rai1 «Paolo Borsellino – I 57 giorni» : Luca Zingaretti in Paolo Borsellino - I 57 giorni Rai1, ore 21.25: Paolo Borsellino – I 57 giorni – Replica Film tv di Alberto Negrin del 2012, con Luca Zingaretti, Lorenza Indovina, Enrico Ianniello. Prodotto in Italia. Durata: 110 minuti. Trama: Il film tratta della storia dei 57 giorni che separano la morte di Giovanni Falcone da quella di Paolo Borsellino. La fiction ha inizio da una data: il 23 maggio 1992, giorno in cui Falcone ...

Cose Nostre : Stasera la terza puntata su Rai1 : stasera torna il programma che racconta le storie di chi combatte le mafie. Il terzo appuntamento è dedicato al boss Emilio Di Giovine.

Improvviserai : Stasera Ale e Franz debuttano su Rai2 : stasera debutta il nuovo programma tutto da ridere di Ale e Franz, uno show ricco di ospiti famosi che mescola teatro e sitcom.

Spider-Man 2 di Sam Raimi con Tobey Maguire Stasera su TV8 : Il film del 2004 con Kirsten Dunst e Alfred Molina rimane uno dei cinecomic più riusciti e simpatici di sempre.