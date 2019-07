Napoli | al via la campagna abbonamenti | importanti novità DETTAGLI

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 22 luglio 2019) “Glicosteranno mediamente il 25% in meno per ogni settore rispetto all’ultimadi due anni fa, con dei picchi che possono raggiungere anche il 30%. La Curva, ad esempio, scende da 350 euro a 269 euro”. Lo annuncia Alessandro Formisano, Head of Operations, Sales & Marketing delpresentando nel ritiro di Dimaro, la2019/20 del club azzurro. “Lainizia il 25 luglio alle 12. In assoluto avremo i prezzi più bassi che la Società abbia adottato negli ultimi 9 anni -sottolinea Formisano-. Un vantaggio sensazionale considerato che abbiamo un San Paolo riqualificato non solo esteticamente ma anche strutturalmente, con sediolini più comodi. Altradi rilievo è che la Società rende noto già oggi i prezzi che applicherà per le 19 partite singole di campionato. Questo per evidenziare, sin da ora, che chi ...

DalilaNesci : Continuiamo a fare la differenza! Ci vediamo il 12 e 13 ottobre a Napoli per Italia 5 Stelle - Torrechannelit : Napoli – Campagna abbonamenti al via il 25 luglio, Formisano: “Stadio riqualificato, costi più bassi rispetto agli… - laziopress : Il SORTEGGIO COPPA ITALIA è andato malissimo alla Lazio per via del peggior numero a disposizione: 1 Napoli, 2 Ju… -