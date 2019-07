Fonte : wired

(Di lunedì 22 luglio 2019) http://www.youtube.com/watch?v=oaf63JYTGrY Sono in molti quelli che si sentono orfani di Sharknado: la folle saga che ha reso gli squali killer trasportati da trombe d’aria un vero e proprio fenomeno del web si è conclusa l’anno scorso con il quinto capitolo. Ma non c’è motivo di disperarsi in quanto dallo stesso team creativo arriverà a breve un altro capolavoro di assurdità destinato a rallegrarci l’estate. Si tratta di, la nuova pellicola del regista Anthony C Ferrante che vedrà il ritorno anche dell’attore protagonista nonché produttore Ian Ziering. Come si vede neldiffuso in questi giorni, il nuovorielabora tutti gli elementi di successo dei suoi predecessori: questa volta la minaccia letale è rappresentata da un’orda diche fuoriesce da alcune spaccature del fondale marino. Questa invasione omicida è ...

MilanoCitExpo : Il trailer di Zombie Tidal Wave, film su uno tsunami di non morti (dagli autori di Sharknado)… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Zombie Tidal Wave: il trailer del folle film dai produttori di Sharknado - Il_Nerdastro : Dopo lo Sharknado, arriva... lo Zombie-nado! Ok, è vero.. tecnicamente quello di #ZombieTidalWave, il nuovo Stra-C… -