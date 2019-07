Foto e video a bimbi in spiaggia | in manette coppia di indiani

Sicilia - incendio a Taormina nella notte : panico sull’autostrada A18 Messina-Catania [Foto e VIDEO] : notte di panico in Sicilia per un grosso incendio che sta interessando l’autostrada A18 Messina-Catania, a Taormina, dove un’auto ha preso fuoco e il traffico è completamente bloccato. Diverse centinaia le auto ferme nella carreggiata e persone a piedi. incendio a Taormina, panico in autostrada nella notte [VIDEO] L'articolo Sicilia, incendio a Taormina nella notte: panico sull’autostrada A18 Messina-Catania [FOTO e VIDEO] ...

Sicilia - enorme incendio a Taormina nella notte : panico sull’autostrada A18 Messina-Catania [Foto e VIDEO] : notte di panico in Sicilia per un grosso incendio che sta interessando la zona di Taormina: le fiamme stanno lambendo l’autostrada A18 Messina-Catania, dove il traffico è completamente bloccato. Migliaia le auto ferme nella carreggiata e persone a piedi. incendio a Taormina, panico in autostrada nella notte [VIDEO] L'articolo Sicilia, enorme incendio a Taormina nella notte: panico sull’autostrada A18 Messina-Catania [FOTO e VIDEO] ...

Trapani - Riserva dello Zingaro : Soccorso alpino - 118 e Guardia Costiera in azione per un turista ferito [Foto e VIDEO] : Operazione congiunta di Soccorso alpino e speleologico siciliano, 118 e Guardia Costiera per soccorrere un turista che si era infortunato nella Riserva dello Zingaro. In azione due tecnici del Sass, un elicottero del 118 e un gommone della Capitaneria di porto di Trapani. L’allarme è scattato poco dopo le 13 quando L.M., trapanese di 21 anni che si era procurato la lussazione della spalla sinistra scivolando sul sentiero nella zona di cala ...

Spazio - il laboratorio spaziale cinese Tiangong-2 si è schiantato sulla Terra : immagini impressionanti [Foto e VIDEO] : Il primo laboratorio spaziale cinese Tiangong-2 ha concluso la sua missione ed e’ rientrato in maniera controllata nell’atmosfera terrestre nella serata di ieri (ora di Pechino), dopo aver aiutato gli scienziati a completare molti esperimenti significativi come la coltivazione di riso e verdure nello Spazio, osservato le piu’ potenti esplosioni nell’universo e impostato l’orologio piu’ preciso nello Spazio. ...

Marina Militare - palombari del Comsubin neutralizzano altri 50 ordigni esplosivi nelle acque di Sardegna - Sicilia e Puglia [Foto e VIDEO] : Dal 12 al 19 luglio 2019 i palombari del Gruppo Operativo Subacquei (GOS) del Comando Subacquei ed Incursori della Marina Militare (Comsubin), distaccati presso i Nuclei SDAI (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) di Augusta, La Maddalena e Taranto hanno concluso diverse operazioni subacquee nelle acque della Sicilia, della Sardegna e della Puglia attraverso le quali sono stati neutralizzati 50 pericolosi ordigni esplosivi. In Sicilia il ...

Coppa d’Africa - la festa dell’Algeria : Bennacer miglior giocatore - delirio in campo [Foto e VIDEO] : Coppa D’AFRICA – Grande festa per i calciatori e i tifosi dell’Algeria, vincitrice della Coppa d’Africa. I Guerrieri del Deserto hanno battuto 1-0 il Senegal, laureandosi campioni d’Africa per la seconda volta nella loro storia. Al termine della gara è stato ufficializzato il miglior calciatore del torneo. Il premio è andato a Ismael Bennacer, centrocampista dell’Empoli in procinto di passare al Milan. ...

Maltempo Milano Marittima : mezzo milione alle imprese per i danni del tornado del 10 luglio [Foto e VIDEO] : Il Comune di Cervia ha pubblicato il bando per le attività economiche di Milano Marittima danneggiate dal tornado del 10 luglio scorso e che potranno contare sul mezzo milione di euro stanziato dalla Regione Emilia-Romagna. Il Maltempo ha investito la località cervese devastando un settore rilevante della spiaggia, i viali principali e oltre 30 ettari fra Pineta e Parco Naturale lungo una traccia di 2,5 chilometri. Per fare il punto sugli ...

Maltempo - disastrosa grandinata di Pescara : slitta la scadenza per le domande di risarcimento danni [Foto e VIDEO] : Prorogati a venerdì 26 luglio dal Comune di Pescara i termini per presentare la documentazione nell’ambito della procedura per la prima ricognizione dei danni subiti dal patrimonio pubblico, da privati, attività economiche e produttive in seguito all’ondata eccezionale di Maltempo di mercoledì 10 luglio. La procedura di segnalazione e risarcimento riguarda anche i danni subiti da automobili e veicoli. L’avviso, la cui scadenza ...

OPPO Reno fatto a pezzi in video per scoprire come funziona la Fotocamera a scomparsa : La maggior parte degli smartphone passa dalle mani di JerryRigEverything e OPPO Reno non poteva di certo fare eccezione. Ecco in video il suo disassemblaggio L'articolo OPPO Reno fatto a pezzi in video per scoprire come funziona la fotocamera a scomparsa proviene da TuttoAndroid.

Panico in spiaggia - aereo compie un atterraggio d’emergenza a pochi passi dalla riva : “Pensavamo che ci sarebbe caduto addosso” [Foto e VIDEO] : Spaventosa disavventura per il pilota di un piccolo aereo e per i bagnanti di una spiaggia del Maryland. Il pilota Trevor Deihl, 23 anni, unico passeggero a bordo, ha raccontato alla polizia del Maryland che stava volando con il suo monomotore Cessna 172RG quando a circa 1,5km dalla costa il velivolo ha iniziato ad avere dei problemi al motore, quindi è stato costretto ad un atterraggio di emergenza sul mare. L’ammaraggio l’ha portato su una ...

Addio Giovanni - Leo - Eleonora e Riccardo. Stadio gremito per l'ultimo saluto ai ragazzi scomparsi a Jesolo Foto Video : MUSILE DI PIAVE (VENEZIA) - Questo sabato 18 luglio è il giorno del silenzio e del dolore, della preghiera e delle lacrime per Musile di Piave e per tutti quelli che conoscevano e amavanoi...

Whatsapp - Foto e video : attenzione ai virus! : Alcuni ricercatori hanno scoperto che su Whatsapp e Telegram, immagini e foto, possono essere veicolo di malware e virus. Ecco come proteggersi

Un attacco hacker può manipolare Foto - video e audio su Whatsapp e Telegram : Telegram e Whatsapp sono a rischio attacco hacker su Android (Immagine: Gabriele Porro) I ricercatori di sicurezza di Symantec hanno dimostrato che crminali informatici o malintenzionati potrebbero diffondere notizie false o truffare gli utenti modificando i file multimediali ricevuti su Telegram o Whatsapp per Android. L’attacco, denominato Media File Jacking, sfrutta la possibilità che queste applicazioni hanno di accedere e riscrivere i file ...