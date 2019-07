Camera ardente Borrelli

Borrelli - il ministro Bonafede alla Camera ardente : “Esempio per le nuove generazioni - ha contribuito alla democrazia” : Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede oggi a Milano per l’ultimo saluto a Francesco Saverio Borrelli, capo del pool di Mani Pulite che guidò la Procura di Milano, lo ha voluto ricordare come un “esempio da custodire per le nuove generazioni“. Il ministro lo ha definito un “esempio determinante per la lotta alla corruzione” e di “imparzialità” L'articolo Borrelli, il ministro Bonafede alla ...

Francesco Saverio Borrelli - la Camera ardente al Tribunale di Milano. FOTO : Francesco Saverio Borrelli, la camera ardente al Tribunale di Milano. Al Palazzo di Giustizia del capoluogo lombardo l'omaggio all’ex magistrato, scomparso sabato 20 luglio all’età di 89 anni. I funerali del capo del pool di Mani Pulite si tengono nel pomeriggio nella chiesa di Santa Croce. Francesco Saverio Borrelli aveva trascorso discosto i primi sessantadue anni di vita e i primi tre mesi di Mani pulite. Il padre, pure ...

Morto Francesco Saverio Borrelli - l'ex magistrato a capo del pool di Mani Pulite. Lunedì Camera ardente in tribunale : Morto oggi a Milano Francesco Saverio Borrelli, l'ex magistrato a capo del pool di Mani Pulite. l'ex magistrato è Morto nell'hospice dell'Istituto dei Tumori...

Morto Francesco Saverio Borrelli - l'ex magistrato a capo del pool di Mani Pulite. Lunedì la Camera ardente in tribunale : Morto oggi a Milano Francesco Saverio Borrelli, l'ex magistrato a capo del pool di Mani Pulite. l'ex magistrato è Morto nell'hospice dell'Istituto dei Tumori...

Morto Francesco Saverio Borrelli - l'ex magistrato a capo del pool di Mani Pulite. Lunedì la Camera ardente in tribunale : Morto oggi a Milano Francesco Saverio Borrelli, l'ex magistrato a capo del pool di Mani Pulite. l'ex magistrato è Morto nell'hospice dell'Istituto dei Tumori...

Morto Francesco Saverio Borrelli - l'ex magistrato a capo del pool di Mani Pulite. Francesco Greco : «Camera ardente in tribunale» : Morto oggi a Milano Francesco Saverio Borrelli, l'ex magistrato a capo del pool di Mani Pulite. l'ex magistrato è Morto nell'hospice dell'Istituto dei Tumori di Milano,...

Addio De Crescenzo - l'ultimo saluto al professor Bellavista : tutti in fila alla Camera ardente al Campidoglio : Ci sono i parenti, gli amici più stretti e anche gente comune per l'ultimo saluto allo scrittore Luciano de Crescenzo, la cui camera ardente è stata aperta questa mattina nella Sala...

Luciano De Crescenzo - in Campidoglio la Camera ardente per l'ultimo saluto. FOTO : Luciano De Crescenzo, in Campidoglio la camera ardente per l'ultimo saluto. FOTO La stanza per omaggiare lo scrittore, regista, ingegnere e filosofo, è stata allestita nella sede comunale a Roma. Resterà aperta dalle 10 fino alle 20. I funerali sono previsti per sabato 20 luglio alle 10:30 nel complesso di Santa Chiara a ...

Morte De Crescenzo : in Campidoglio aperta Camera ardente : Roma – Si e’ aperta alle 10, nella Sala della Protomoteca del Campidoglio, la camera ardente di Luciano De Crescenzo, morto ieri, all’eta’ di 90 anni, al policlinico Gemelli di Roma dove era ricoverato per le conseguenze di una polmonite. In Sala, oltre a familiari e amici, sono presenti il vicesindaco di Roma, Luca Bergamo e il sociologo Domenico De Masi. Davanti al feretro di De Crescenzo e’ esposto il gonfalone ...

Morto Andrea Camilleri : funerali privati domani - la Camera ardente non ci sarà : È Morto oggi, all'età di 93 anni, lo scrittore siciliano Andrea Camilleri. La famiglia annuncia che non ci saranno né camera ardente, né funerali pubblici. domani, invece, si svolgeranno le esequie in forma privata. Lo scrittore ci ha lasciati stamattina alle 8:20, dopo essere stato ricoverato un mese in rianimazione in seguito ad un arresto cardiaco. Il papà di Montalbano aveva conquistato il grande pubblico con le vicende del noto commissario ...

I funerali di Camilleri saranno privati. Non ci sarà nessuna Camera ardente : Non ci sarà nessun momento pubblico per le esequie di Andrea Camilleri, morto stamattina a Roma. Per volontà dello scrittore e della sua famiglia non ci sarà camera ardente e il funerale si svolgerà domani in forma privatissima.Solo dopo la sepoltura - a quanto si apprende - sarà reso noto il luogo in cui riposeranno le spoglie dell’autore, in modo da rendere possibile la visita ai tanti che lo hanno ...

Zeffirelli - a Firenze la Camera ardente del regista - : A Firenze, l'ultimo saluto a Franco Zeffirelli. Nel Salone dei Cinquecento la camera ardente del regista scomparso sabato a 96 anni. Sulla bara una sciarpa della Fiorentina, di cui era tifosissimo. Martedì 18 giugno si celebreranno i funerali in Duomo e nel capoluogo toscano sarà lutto cittadino. (Lapresse) Redazione ?

Zeffirelli : funerali martedì nel Duomo di Firenze - domani Camera ardente : Firenze, 16 giu. (Adnkronos) - Firenze si prepara ad accogliere a braccia aperte per l’ultimo saluto il regista Franco Zeffirelli, scomparso ieri mattina all’età di 96 anni. Il feretro sarà esposto domani, lunedì 17 giugno, dalle 11 alle 23 nella camera ardente allestita nel Salone dei Cinquecento d

Morto Franco Zeffirelli : funerali martedì nel Duomo di Firenze - domani Camera ardente : Firenze si prepara ad accogliere a braccia aperte per l’ultimo saluto il regista Franco Zeffirelli, scomparso ieri mattina all’età di 96 anni. Il feretro sarà esposto domani, lunedì 17 giugno, dalle 11 alle 23 nella camera ardente allestita nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, a Firenze. Le esequie si svolgeranno martedì 18 giugno alle ore 11 nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore, a Firenze. La cerimonia funebre sarà officiata ...