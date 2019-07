Autonomia,Fico:riforma non divida Paese

"L'regionale non deve dividere il, non deve lasciare il Sud nella condizione economica in cui si trova ma deve essere un'che dà qualche potere in più alle Regioni. L'Italia è unita, una e indivisibile e bisogna lavorare e coordinarsi insieme. Qualsiasi sia l'intesa, passerà in Parlamento". Lo ha detto il presidente della Camera Robertoa Napoli commentando le polemiche degli ultimi giorni.(Di lunedì 22 luglio 2019)