WhatsApp vi farà ascoltare le note vocali in un modo tutto nuovo

WhatsApp farà sul serio con chi violerà le regole - mentre Instagram pare “tollerare” i deepfake : WhatsApp ha intenzione di usare il pugno duro con coloro che non staranno alle regole, in particolare le aziende, mentre Instagram non sembra intenzionata a cancellare i video deepfake diffusi di recente sul social. L'articolo WhatsApp farà sul serio con chi violerà le regole, mentre Instagram pare “tollerare” i deepfake proviene da TuttoAndroid.