Fonte : optimaitalia

(Di domenica 21 luglio 2019) Il successo planetario diè ormai cosa nota. La Battaglia Reale confezionata da Epic Games coinvolge quotidianamente milioni di giocatori su un po' tutte le piattaforme in commercio - PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile iOS e Android -, generando introiti costanti per il team di sviluppo, grazie ad un oculato piano di supporto post-lancio. La Battle Royale va infatti avanti da diverse stagioni - siamo in attesa della decima, al via ad agosto -, sempre ricca di sfide inedite e di eventi a tema - come quello recentissimo per il debutto della terza stagione di Stranger Things -, così come infarcita da memorabili celebrazioni speciali. Nella serata di ieri, 20 luglio 2019, abbiamo ad esempio assistito ad un epicotra il gigantescodi Picco Polare e ilcostruito nelle ultime settimane sulla grande isola di. Tutti ...

OptiMagazine : Scontro finale in #Fortnite - Robot vs Mostro, il video completo dell'evento - infoitscienza : Fortnite Mostro VS Robot, video completo dello scontro finale del nuovo evento - theavengersam : RT @MarvelNewsIT: La fine è parte del viaggio. Rivivi lo scontro finale. #AvengersEndgame, dal 14 agosto sulle piattaforme digitali e dal 4… -