Oppo Reno 5G e il futuro di internet in mobilità - articolo

Oppo Reno 5G arriva in Italia con TIM : OPPO Reno 5g arriva in ItaliaOPPO Reno 5g arriva in ItaliaOPPO Reno 5g arriva in ItaliaOPPO Reno 5g arriva in ItaliaOPPO Reno 5g arriva in ItaliaOPPO Reno 5g arriva in ItaliaOPPO Reno 5g arriva in ItaliaOPPO Reno 5G, primo smartphone del colosso cinese capace di connettersi alle reti di nuova generazione, è (quasi) tra noi. Appena presentato a Roma, sarà disponibile in Italia con TIM a partire dalla fine di luglio nelle due colorazioni Ocean ...

Oppo Reno 5G arriva in Italia a 890 euro : Dopo il lancio in Svizzera e in Inghilterra, OPPO Reno 5G arriva in Italia con TIM a partire da fine luglio

Oppo Reno 5G arriva ufficialmente in Italia ed è fra gli smartphone 5G più economici : OPPO Reno 5G arriva ufficialmente sul mercato Italiano, sarà venduto in esclusiva da TIM e sarà disponibile da fine luglio a 899,90 euro. L'articolo OPPO Reno 5G arriva ufficialmente in Italia ed è fra gli smartphone 5G più economici proviene da TuttoAndroid.

Oppo Reno fatto a pezzi in video per scoprire come funziona la fotocamera a scomparsa : La maggior parte degli smartphone passa dalle mani di JerryRigEverything e OPPO Reno non poteva di certo fare eccezione. Ecco in video il suo disassemblaggio L'articolo OPPO Reno fatto a pezzi in video per scoprire come funziona la fotocamera a scomparsa proviene da TuttoAndroid.

La pinna di squalo di Oppo Reno non teme le sevizie di JerryRigEverything : OPPO Reno arriva fra le mani di JerryRigEverything e, nonostante qualche scollatura, se la cava alla grande, con il sistema a scomparsa della fotocamera anteriore a pinna di squalo che pare resistere a tutto. L'articolo La pinna di squalo di OPPO Reno non teme le sevizie di JerryRigEverything proviene da TuttoAndroid.

Oppo Reno Z : un elegante smartphone dalle elevate prestazioni e dall’ottimo prezzo : Da OPPO un nuovo cellulare con schermo AMOLED da 6,4”, camera anteriore da ben 32 MP e posteriore da 48 Megapixel

Oppo - arriva Reno Z : Oppo Reno ZOppo Reno ZOppo Reno ZOppo Reno ZOppo Reno ZLa famiglia Reno si allarga. Dopo il debutto del primo modello e la versione 10x Zoom, Oppo lancia il nuovo smartphone Reno Z, un concentrato di tecnologia e design che farà il suo arrivo sul mercato italiano il prossimo 10 luglio. Il nuovo modello fa leva sul punto forza dei dispositivi Oppo, ovvero l’esperienza fotografica, massimizzandone le prestazioni. Reno Z è infatti dotato di una ...

Oppo Reno Z arriva in Italia : tanta roba bella al prezzo di 349 euro : OPPO è pronta a dare una scossa alla fascia media Italiana con il lancio di OPPO Reno Z, uno smartphone annunciato qualche settimana fa e che mette in campo un'ottima scheda tecnica. L'articolo OPPO Reno Z arriva in Italia: tanta roba bella al prezzo di 349 euro proviene da TuttoAndroid.

Oppo Reno Z arriva in Olanda a 349 euro mentre Redmi e Black Shark confermano di lavorare a smartphone 5G : Al momento OPPO Reno Z è disponibile soltanto in Cina ma la prossima settimana lo smartphone sbarcherà finalmente anche nel Vecchio Continente L'articolo OPPO Reno Z arriva in Olanda a 349 euro mentre Redmi e Black Shark confermano di lavorare a smartphone 5G proviene da TuttoAndroid.

Oppo Reno 10x Zoom - Realme 1 e Realme U1 ricevono aggiornamenti software : OPPO ha fatto un buon lavoro finora con la sua serie di smartphone Reno e ora l'azienda ha rilasciato un aggiornamento OTA anche per Reno 10x Zoom che apporta dei miglioramenti a fotocamera, funzionalità di rete e sicurezza. Anche Realme ha finalmente iniziato a rilasciare l'aggiornamento stabile ColorOS 6 basato su Android 9 Pie per gli smartphone Realme 1 e Realme U1 in India. L'articolo OPPO Reno 10x Zoom, Realme 1 e Realme U1 ricevono ...

Oppo Reno con fotocamera in display in arrivo il 26 giugno - Xiaomi CC9 sarà presentato il 2 luglio : Mentre OPPO Reno 10 sarà presentato il 26 giugno al MWC di Shanghai, per Xiaomi CC9 dovremo aspettare il 2 luglio, quando sarà presentato in Cina. L'articolo OPPO Reno con fotocamera in display in arrivo il 26 giugno, Xiaomi CC9 sarà presentato il 2 luglio proviene da TuttoAndroid.

Il vostro smartphone Oppo si è rotto? Da oggi potete prenotarne il ritiro autonomamente : OPPO ha deciso di potenziare il proprio servizio di assistenza clienti attraverso l'introduzione di un nuovo servizio di ritiro dello smartphone. L'articolo Il vostro smartphone OPPO si è rotto? Da oggi potete prenotarne il ritiro autonomamente proviene da TuttoAndroid.

Oppo Reno : la recensione di un potente smartphone dall'innovativo design : Da OPPO un raffinato smartphone dalle cornici super sottili con un ampio schermo e memoria da 256 GB

Anche Oppo Reno assaggia Android Q in versione beta : Buone notizie per gli utenti che hanno acquistato OPPO Reno: come promesso, è finalmente arrivato il supporto alla versione Developer Preview di Android Q L'articolo Anche OPPO Reno assaggia Android Q in versione beta proviene da TuttoAndroid.